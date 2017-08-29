"Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". Воздушное пирожное. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". Школа "Мама рядом". Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула. Фото: архив компании "Ростелеком".

Поводом для праздника стал переезд школы в новое комфортное помещение здания бизнес-центра, расположенного в Индустриальном районе краевой столицы по адресу: ул. Шумакова, 18. Школа "Мама рядом" открылась в июне 2016 года. За год работы курсы по подготовке к родам и уходу за новорожденными успешно закончили более 150 будущих мам. Сегодня с молодыми мамами в школе работают восемь квалифицированных специалистов из родильных домов и частных клиник.

В День открытых дверей руководство и партнеры школы подготовили для гостей много приятных сюрпризов. Бывшие выпускники курсов Наталья и Александра рассказали свои истории родов и материнства, а партнеры школы вручили будущим мамам полезные презенты. "Ростелеком" подарил участникам курсов школы "Мама рядом" пеленальный столик, флипчарт и организовал праздничный стол с воздушными пирожными. Праздник получился красивым, добрым и прошел в уютной, дружеской атмосфере.

Яника Тютенева,

руководитель школы:

Мы очень благодарны нашему партнеру, оператору связи "Ростелеком" за предоставленные в нашу школу новинки. Благодаря флипчарту занятия в зоне лектория станут более эффективными, а пеленальный стол с комодом облегчит заботу о малышах у молодых мамочек. Участницы наших курсов уже оценили удобства и остались довольны!

Это только начало партнерского сотрудничества компании со школой. Специалисты "Ростелекома" решили помочь специалистам школы в разработке специального курса для молодых мам на тему "как обезопасить детскую психику от взрослого контента при доступе в интернет и пользовании современными цифровым ТВ". Ведущая нового учебного курса детский психолог Евгения Кондрашова расскажет слушательницам, что такое безопасный интернет и функция "родительский контроль", как оформить подписку на ТВ- программу "Детский клуб", подключить телеканалы "Карусель", "Мульт", "Детский", о познавательном телеканале "О!" для развития детей от трех до восьми лет услуги "Интерактивное телевидение" оператора, а также много другой полезной информации.