"Ростелеком" поддержал будущих мам из Барнаула

"Ростелеком" принял участие в Дне открытых дверей барнаульской школы для будущих мам "Мама рядом", который прошел 19 августа в Барнауле.
Поводом для праздника стал переезд школы в новое комфортное помещение здания бизнес-центра, расположенного в Индустриальном районе краевой столицы по адресу: ул. Шумакова, 18. Школа "Мама рядом" открылась в июне 2016 года. За год работы курсы по подготовке к родам и уходу за новорожденными успешно закончили более 150 будущих мам. Сегодня с молодыми мамами в школе работают восемь квалифицированных специалистов из родильных домов и частных клиник.
В День открытых дверей руководство и партнеры школы подготовили для гостей много приятных сюрпризов. Бывшие выпускники курсов Наталья и Александра рассказали свои истории родов и материнства, а партнеры школы вручили будущим мамам полезные презенты. "Ростелеком" подарил участникам курсов школы "Мама рядом" пеленальный столик, флипчарт и организовал праздничный стол с воздушными пирожными. Праздник получился красивым, добрым и прошел в уютной, дружеской атмосфере.
Яника Тютенева,
руководитель школы:
Мы очень благодарны нашему партнеру, оператору связи "Ростелеком" за предоставленные в нашу школу новинки. Благодаря флипчарту занятия в зоне лектория станут более эффективными, а пеленальный стол с комодом облегчит заботу о малышах у молодых мамочек. Участницы наших курсов уже оценили удобства и остались довольны!
Это только начало партнерского сотрудничества компании со школой. Специалисты "Ростелекома" решили помочь специалистам школы в разработке специального курса для молодых мам на тему "как обезопасить детскую психику от взрослого контента при доступе в интернет и пользовании современными цифровым ТВ". Ведущая нового учебного курса детский психолог Евгения Кондрашова расскажет слушательницам, что такое безопасный интернет и функция "родительский контроль", как оформить подписку на ТВ- программу "Детский клуб", подключить телеканалы "Карусель", "Мульт", "Детский", о познавательном телеканале "О!" для развития детей от трех до восьми лет услуги "Интерактивное телевидение" оператора, а также много другой полезной информации.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.