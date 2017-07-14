"Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин. "Ростелеком" поддержал этнографический фестиваль "Родники Алтая". Фото: Александр Тырышкин.

Фестиваль "Родники Алтая" входит в Национальный календарь событий 2017 года в числе 200 лучших проектов России и считается одним из главных национальных праздников Республики. "Родники Алтая" также попали в топ-10 популярных этнографических фестивалей и праздников России лета-2017* наравне с такими известными как "Прокопьевская ярмарка" (Великий Устюг, Вологодская область), "МИР Сибири" (Шушенское, Красноярский край), "Голос кочевников" (Ацагат, Бурятия), "День Петра и Февронии" (Муром, Владимирская область), "Виктория – 2017" (Байкальск, Иркутская область) и другими.

В этом году участниками фестиваля народного творчества "Родники Алтая" стали более 2,5 тысяч человек – мастера народных промыслов и ремесел, творческие коллективы со всех районов республики и соседних регионов Сибири. За несколько дней праздник посетили около 5 тысяч зрителей. В открытии фестиваля приняли участие глава Республики Алтай Александр Бердников, помощник президента России Игорь Левитин, председатель Государственного Собрания Владимир Тюлентин.

Лариса Имедоева,

заместитель директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" не мог остаться в стороне от такого яркого события в культурной жизни нашего Алтая. Для нас было важно показать сопричастность к сохранению на алтайской земле русского фольклора – его самобытности, отраженной в народных промыслах, ремеслах, в древних обрядах и сказаниях. Нам приятно, что в этом году праздник смогли увидеть несколько тысяч человек, прибывших из самых разных уголков России!.

Татьяна Садалова,

директор БУРА "Республиканский центр народного творчества":

Благодаря оказанной поддержке мы смогли поощрить детские творческие коллективы, которые представляли семь муниципальных округов Республики Алтай и участвовали в театрализованном представлении на открытии праздника, а также организовать дополнительные призовые места для других конкурсантов. Благодарим наших партнеров за действенную помощь!

* По версии аналитического агентства "ТурСтат"