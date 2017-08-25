"Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле.

"Ростелеком" принял участие в организации "Fashion-девичника", прошедшего на днях в торгово-развлекательном центре "Ультра" (Барнаул). Главным событием молодежного праздника стало дефиле моделей от российских дизайнеров-резидентов TEPLIZZA MARKET (территория русских дизайнеров) с показом осенней коллекции.
Праздник был совмещен с финальной летней распродажей, в которой приняли участие барнаульские бутики одежды известных торговых марок. Яркое праздничное шоу собрало несколько сотен участников. У горожанок была уникальная возможность не только увидеть последние тенденции в мире моды, но и приобрести дизайнерские вещи с большой скидкой.
На празднике компания "Ростелеком" официально заявила о старте программы лояльности. Программа предполагает сотрудничество с известными брендами по предоставлению абонентам компании, которые одновременно являются подписчиками аккаунта @rostelecom.altai в Instagram, скидки в размере десяти процентов в магазинах города. Скидки предоставляются на постоянной основе. Уже сегодня партнерами федерального телеком-оператора являются ТМ "Puma", "Niti Kids", "Sisley", "Chic", "Niti chop" и десятки других торговых марок.
В рамках показа новой осенней коллекции дизайнеров-резидентов состоялось несколько мастер-классов – по фитнесу и правильному питанию от фитнес-клуба "Вита-спорт", по уходу за кожей от косметолога сети коррекции фигуры "Манго", экспресс-макияж от "Nabs". Руководитель свадебного агентства Маруся Казанцева рассказала о последних тенденциях в event-индустрии. Барнаульские модницы принимали участие в девичьей фотосессии на фоне красивого декора, дегустировали пирожные от "Jet’m" и выкладывали наиболее яркие моменты в Instagram. Финалом мероприятия состоялся мега-розыгрыш от партнеров мероприятия, победитель которого выиграл 60 тысяч рублей.
Татьяна Меняйло,
и.о. директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":
Мы поддерживаем барнаульских модников и модниц, которые следят за новыми трендами в области правильного питания, здорового образа жизни и стараются быть в центре городских событий. Именно они входят в категорию наиболее продвинутых наших абонентов – пользуются оптическим интернетом и широкими возможностями интерактивного ТВ, подключают нашу новую мобильную связь. Мы также с удовольствием идем на партнерство с представителями малого и среднего бизнеса, которым удается, несмотря на все сложности, оставаться на пике покупательского спроса, предлагая горожанам все современное, полезное и модное.
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