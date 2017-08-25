"Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал "Fashion-девичник" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком".

Праздник был совмещен с финальной летней распродажей, в которой приняли участие барнаульские бутики одежды известных торговых марок. Яркое праздничное шоу собрало несколько сотен участников. У горожанок была уникальная возможность не только увидеть последние тенденции в мире моды, но и приобрести дизайнерские вещи с большой скидкой.

На празднике компания "Ростелеком" официально заявила о старте программы лояльности. Программа предполагает сотрудничество с известными брендами по предоставлению абонентам компании, которые одновременно являются подписчиками аккаунта @rostelecom.altai в Instagram, скидки в размере десяти процентов в магазинах города. Скидки предоставляются на постоянной основе. Уже сегодня партнерами федерального телеком-оператора являются ТМ "Puma", "Niti Kids", "Sisley", "Chic", "Niti chop" и десятки других торговых марок.

В рамках показа новой осенней коллекции дизайнеров-резидентов состоялось несколько мастер-классов – по фитнесу и правильному питанию от фитнес-клуба "Вита-спорт", по уходу за кожей от косметолога сети коррекции фигуры "Манго", экспресс-макияж от "Nabs". Руководитель свадебного агентства Маруся Казанцева рассказала о последних тенденциях в event-индустрии. Барнаульские модницы принимали участие в девичьей фотосессии на фоне красивого декора, дегустировали пирожные от "Jet’m" и выкладывали наиболее яркие моменты в Instagram. Финалом мероприятия состоялся мега-розыгрыш от партнеров мероприятия, победитель которого выиграл 60 тысяч рублей.

Татьяна Меняйло,

и.о. директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":