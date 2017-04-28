"Ростелеком" поддержал региональную Лигу "КВН-Алтай"

Алтайский филиал "Ростелеком" выступил партнером региональной лиги Международного Союза КВН "Алтай". Компания поддержала четвертьфинальную игру, которая на днях прошла в Барнауле.
"КВН-Алтай" является единственной официальной лигой КВН в Алтайском крае и действует при непосредственной поддержке Правительства Алтайского края и краевого Управления по делам молодежи. Сегодня молодежное движение объединяет 25 команд из пяти регионов Сибири и Республики Казахстан. По данным организаторов Лиги, в семи играх каждого сезона КВН участвуют в среднем около 10 тысяч любителей юмора.
Во втором четвертьфинале за победу сражались девять команд из Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. В итоге в полуфинал вышли пять команд – "Семена моркови" (г. Новосибирск), барнаульские - "Бархат", "Барби Сказочный Машина Дом", "440 Герц" и "Феномен" и "No comments" (г. Кемерово). На память об игре, которая по мнению организаторов и членов жюри была на достойном полуфинала уровне, "Ростелеком" подарил всем командам фирменные сувениры.
Оператор также наградил ценными призами лучшую актрису и лучшего актера. По решению жюри ими стали Екатерина Зубакина ("БСМД", г. Барнаул) и Сергей Панов ("Семена моркови", г. Новосибирск). Фитнес-браслет в подарок за победу в конкурсе репостов в группе "ВКонтакте" выиграла Елена Вотинова (г.Барнаул).
Елена Мозговая,
пресс-секретарь Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":
В первой же игре, которую мы решили поддержать, нас встретили добрыми, веселыми шутками. Это было интересное зрелище и одновременно серьезная борьба талантливых людей за право быть лучшими и называть свой юмор профессиональным.