"Ростелеком" поддержал региональную Лигу "КВН-Алтай". Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал региональную Лигу "КВН-Алтай". Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал региональную Лигу "КВН-Алтай". Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал региональную Лигу "КВН-Алтай". Фото: архив компании "Ростелеком". "Ростелеком" поддержал региональную Лигу "КВН-Алтай". Фото: архив компании "Ростелеком".

"КВН-Алтай" является единственной официальной лигой КВН в Алтайском крае и действует при непосредственной поддержке Правительства Алтайского края и краевого Управления по делам молодежи. Сегодня молодежное движение объединяет 25 команд из пяти регионов Сибири и Республики Казахстан. По данным организаторов Лиги, в семи играх каждого сезона КВН участвуют в среднем около 10 тысяч любителей юмора.

Во втором четвертьфинале за победу сражались девять команд из Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. В итоге в полуфинал вышли пять команд – "Семена моркови" (г. Новосибирск), барнаульские - "Бархат", "Барби Сказочный Машина Дом", "440 Герц" и "Феномен" и "No comments" (г. Кемерово). На память об игре, которая по мнению организаторов и членов жюри была на достойном полуфинала уровне, "Ростелеком" подарил всем командам фирменные сувениры.

Оператор также наградил ценными призами лучшую актрису и лучшего актера. По решению жюри ими стали Екатерина Зубакина ("БСМД", г. Барнаул) и Сергей Панов ("Семена моркови", г. Новосибирск). Фитнес-браслет в подарок за победу в конкурсе репостов в группе "ВКонтакте" выиграла Елена Вотинова (г.Барнаул).

Елена Мозговая,

пресс-секретарь Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":