"Ростелеком" поддержал турнир по интерактивному футболу в Барнауле

Организатором кибер-турнира, на который всего было подано 27 заявок, выступила Федерация компьютерного спорта Алтайского края. Соревнования продолжались несколько часов. По правилам дисциплина практически ничем не отличается от обычного футбола, только виртуальными командами управляют два реальных игрока, которые "дуэлят" между собой. По итогам турнира в четверке сильнейших оказались все барнаульские спортсмены. Первое место занял Корольков Яков (@brandespace), второе место - Гилев Илья (@ilya_gilev), третье - Кубасов Илья (@biggibu), четвертое место - Братушевский Давид (@d.bratushevsky). "Ростелеком" подарил победителям набор фирменных сувениров, среди которых – пледы, термокружки, флешки, футболки, селфи-палка. Обладателем стильной сумки для ноутбука стал Илья Кубасов, забивший, по мнению болельщиков, самый красивый гол.

Станислав Макаров,

председатель Алтайского отделения ФКС России:

Следующий кибер-турнир пройдет уже по новой версии "FIFA- 18", и мы надеемся, что он привлечет еще больше игроков по данной дисциплине. Благодарим наших партнеров - "Ростелеком" за поддержку участников!

Партнерские отношения Алтайского филиала "Ростелекома" с алтайской Федерацией компьютерного спорта начались в марте 2016 года, когда совместно был организован первый профессиональный турнир по киберспорту на кубок "Ростелекома". Тогда 12 победителей стали обладателями не только денежного приза в размере 50 тыс. рублей, но и путевок на Кубок России по киберспорту. Всего в турнире приняли участие около 300 киберспортсменов со всей Сибири.

Для поклонников онлайн-игр оператор запустил специальный тарифный план "Игровой" для пользователей услуги "Домашний Интернет", который предоставляет эксклюзивные игровые привилегии для фанатов игр World of Tanks и World of Warships. Подключая тариф "Игровой", абоненты получают высокоскоростной доступ в интернет, а также целый ряд преимуществ для игры: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов "Ростелекома", 100% прокачанный экипаж, навык "Боевое братство" и слот в ангаре, премиум-корабль шестого уровня "Адмирал Макаров".

Тарифный план "Игровой" включает в себя доступ в интернет на максимальной скорости (в зависимости от технологии подключения), а также единый для игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes премиальный аккаунт. Также пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game ("Фогейм"): она дает преимущества в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

