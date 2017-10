"Ростелеком" подвел итоги конкурса "Бизнес-леди" в Барнауле

Итоги конкурса "Бизнес-леди" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Фэшн-показ. Фото: архив компании "Ростелеком". Фэшн-показ. Фото: архив компании "Ростелеком". Фэшн-показ. Фото: архив компании "Ростелеком". Фэшн-показ. Фото: архив компании "Ростелеком". Фэшн-показ. Фото: архив компании "Ростелеком". Фэшн-показ. Фото: архив компании "Ростелеком". Итоги конкурса "Бизнес-леди" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Итоги конкурса "Бизнес-леди" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком".

Конкурс был объявлен на официальной странице оператора @rostelecom.altai в Instagram и проходил в два этапа. Участницам необходимо было заполнить анкеты с презентацией своих достижений, после чего жюри конкурса отбирало шесть финалистов, а затем путем онлайн-голосования подписчиков популярной соцсети определялся победитель. Всего на конкурс было подано более 50 анкет. Как оказалось, большинство претенденток на победу ведут активный образ жизни, успешны в разных сферах деятельности и имеют большое количество подписчиков в личных аккаунтах Instagram.

В итоге в финал конкурса по решению жюри вышло не шесть, а сразу девять участниц. Среди них - Алена Зайчикова (владелец франшизы, организатор в Барнауле международного фитнес проекта Prime Time), Елена Подпальная (учредитель и директор фитнес-академии "Движение"), Юлия Пономарева (директор департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты), Яника Тютенева (руководитель школы для будущих и молодых мам "Мама рядом"), Светлана Медведева (руководитель филиала ООО "Техно-Профи"), Ксения Грибанова (владелица и эксперт бренда La Diva), Наталья Волевач (основательница бренда и брошей "7 colors"), Наталья Степанова (руководитель академии моды и стиля "New style"), Марина Трудоношина (руководитель в сфере управленческого консалтинга).

После объявленного на втором этапе онлайн-голосования презентации финалисток конкурса посмотрели более 30 тысяч человек, оставили сотни лайков, десятки комментариев и репостов. Большинство симпатий завоевала Наталья Степановя ("New style"), набравшая 716 лайков и много восторженных комментариев. Ее ближайшая соперница Наталья Волевач ("7colors") набрала 418 лайков. За высокие рейтинги среди подписчиков обе девушки получили в подарок от "Ростелекома" максимальный набор услуг. Победительнице конкурса достался главный приз – возможность публикации на обложке журнала "Тренд" и рассказа о себе и своём бизнесе в развороте издания. Всем финалисткам конкурса были вручены разные подарочные сертификаты от модных магазинов "CHIC" и "To know to buy", компаний "Евромедики", школы-студии современного искусства "Beauty Point", ярмарки товаров на ВДНХ, красивые букеты от салона-магазина "Тюльпан" и, конечно, фирменные сувениры "Ростелекома".

Для поздравления успешных и современных барнаульских бизнес-леди "Ростелеком" развернул фэшн-показ осенних коллекций на уличной сцене "барнаульского Арбата" во время празднования Дня города и 80-юбилея Алтайского края. В демонстрации модных трендов приняли участие известные российские торговые бренды – "CHIC", дизайнерские бренды из Санкт-Петербурга и Москвы, собранные в проекте "To know to buy": "Roppongi boutique", "Top20 studio", "Studio29", "Arny Praht", региональные дизайнеры от "Teplizza market" - "Trendy Russian Brand" и "Niti shop", а также бренд "Kocheli", созданный в Барнауле дизайнером Аленой Ефремовой.

Татьяна Меняйло,

заместитель директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом: