"Ростелеком" подвел итоги конкурса "Собери ребенка в школу!" в Instagram

Оператор связи в сотрудничестве с торговыми партнерами предоставил участникам конкурса возможность выиграть подарочные сертификаты от магазинов детской одежды известных торговых брендов, крупнейшего книжного магазина, а также бесплатно подключить максимальный набор услуг "Ростелекома" к новому учебному году. Условия конкурса были достаточно просты: чтобы стать участником розыгрыша призов, нужно было подписаться на алтайский аккаунт компании @rostelecom.altai в Instagram и отметить двух своих друзей. Тройка победителей определялась с помощью генератора случайных чисел и транслировалась в прямом эфире на страничке компании в Instagram.

Победителем конкурса стала Евгения Овсянникова, мама Насти (12 лет) и Василины (3 года). "Ростелеком" вручил ей сертификат номиналом десять тысяч рублей в сеть магазинов "Ultra Детство", сертификат номиналом три тысячи рублей в магазин "Книжный мир", а также предоставил возможность подключить пакет своих услуг: интернет, SIP-телефонию, интерактивное телевидение, мобильную связь с бесплатным обслуживанием сроком на один год.

Евгения Овсянникова,

победитель конкурса:

Мы купили Насте две блузки, брюки в бутике "Радужный", юбку "Пеликан". В "Книжном мире" - бумагу, краски для художественной школы и канцелярию. Даже маленькой Василине кое-что из одежды досталось. Из услуг компании я выбрала интернет, SIP-телефонию и домашнее телевидение.

Второе место в конкурсе "Собери ребенка в школу!" заняла Елена Еланских, которая воспитывает двух дочерей – Лилию (8 лет) и Викторию (3 года). Третьем место - Мария Леонова, мама первоклассницы Валентины (7 лет). Им также были вручены в подарок сертификаты "Ultra Детство", магазина "Книжный мир" и предоставлена возможность подключиться к услугам компании с бесплатным обслуживанием сроком на полгода и сроком на три месяца.

"Лиля идет во второй класс, мы по ее желанию купили на сертификат конструктор Lego, младшую решили тоже не обделять, взяли ей хороший зимний комбинезон. Еще надеемся, что нам подключат интернет, ТВ и телефон!", - поделилась Елена Еланских.

"Мы купили дочери красивые туфельки в магазине "Твист", в которых она и пошла первый раз - в первых класс! Большое спасибо за возможность сделать хорошие покупки к школе! Теперь надеемся, что будет техническая возможность для подключения нашей семье скоростного интернета!", - сообщила Мария Леонова.

Конкурс был организован и проведен в рамках партнерского сотрудничества "Ростелекома" с известными торговыми брендами. Так, с августа 2017 года абоненты компании, которые подписаны на аккаунт @rostelecom.altai в Instagam получают скидки в магазинах города Барнаула, которая предоставляется на постоянной основе. Сегодня в списке партнеров компании – более 70 барнаульских магазинов. Среди них - "Puma", "Niti Kids", "Sisley", "Chic", "Niti chop" и десятки других.