"Ростелеком" предлагает жителям Алтайского края проверенную временем домашнюю телефонию

Акция проходит в городах Барнаул, Рубцовск, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийск, Новоалтайск Алтайского края и Горно-Алтайск Республики Алтай.

Специальное предложение касается абонентов оптического интернета (технологии PON/ETTH), тех, кто готов перейти с медной технологии на оптику, а также новых интернет-пользователей. Для них в городах Барнаул, Рубцовск, Горно-Алтайск и Бийск* федеральный оператор предоставляет бесплатное подключение к SIP?телефонии и за пользование абонентской линией, а также снижает оплату за тариф "Безлимитный" на 27% от действующего тарифа. Таким образом при подключении домашнего телефона по IP-технологии ежемесячный платеж составит 190 рублей. В городах Новоалтайск, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, где действует фиксированная абонентская плата за телефон, вышеперечисленные абоненты также могут подключить услугу бесплатно. Ежемесячный платеж за соединения составит 150 рублей, а плата за пользование абонентской линией уменьшится почти вполовину, до 100 рублей. Таким образом, ежемесячно пользователи домашнего интернета будут платить за безлимитное общение по домашнему телефону 250 рублей.

Татьяна Меняйло,

заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы продолжаем серию акций по снижению стоимости стационарной проводной связи. Благодаря цифровым технологиям сегодня домашний телефон представляет собой современный гаджет с высоким качеством голосовой связи и разнообразными сервисами. К ключевому преимуществу услуги – устойчивости связи в случае ЧП и природных катаклизмов мы добавляем еще одно – ценовую доступность для всех категорий населения".

Набор дополнительных сервисов стационарного телефона зависит от типа оборудования, установленного на станции. Для городских абонентов SIP и обычной телефонии доступны скоростной набор, переадресация вызова, конференц-связь, определение номера, черный список. Узнать весь набор сервисов при подключении к услуге, а также подробные условия акции можно обратившись на "8-800-1000-800".

Подключение к акции "Проверено временем" продлится до 31 декабря 2017 года. Срок пользования спецпредложением не ограничен.

*С введением в Бийске с 1 октября 2017 повременной оплаты телефонных разговоров жители Бийска смогут подключить на акционных условиях SIP-телефонию.

Организатор акции - ПАО "Ростелеком.