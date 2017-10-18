"Ростелеком" предложил гигабит скорости геймерам на Всероссийском фестивале науки Алтая - 2017

Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком". Всероссийский фестиваль науки "Nauka плюс". Фото: архив компании "Ростелеком".

Ежегодный Всероссийский фестиваль науки является одним из масштабных социальных проектов в России в области популяризации науки и привлечения талантливой молодежи, имеет статус Всероссийского и поддерживается Министерством образования и науки. Алтайский край присоединился к фестивалю в 2010 году. В 2017-м основной темой научного мероприятия, собравшего около пяти тысяч участников, стало понятие Big Data (большие данные), объединяющее науку и телекоммуникации в поиске и реализации новых технологий управления огромными объемами информации.

Для организации торжественного открытия и работы выставочных экспозиций фестиваля "Ростелеком" развернул по всему периметру здания Алтайского краевого театра драмы услугу "Wi-Fi Hotspot" с пропускной способностью канала до 150 Мбит/с. А для того, чтобы показать высокие качественные характеристики оптического интернета – хорошую скорость, низкий пинг - на стенде оператора была организована зона развлечений для геймеров. С помощью установленных ноутбуков, а также мобильных устройств все желающие могли сыграть в танки ("World of Tanks"), Dota, гонки, головоломки, попытаться выиграть любую игру у представителей "Ростелекома" и получить за это хороший приз. Также, удобно расположившись на мягких пуфах перед большим монитором, можно было "подуэлить" в интерактивный футбол.

В течение дня технические специалисты проводили замеры скорости в гейм-зоне. По данным спидтеста средняя скорость составила 924 Мбит/с. В первый день работы фестиваля в хорошем качестве интернета в игровой зоне компании убедились около сотни игроков из числа учащихся колледжей и студентов вузов, а также более тысячи зрителей.

Участники игр получили в подарок от оператора фирменные рюкзаки, ручки, оптические мыши, конфеты и другую сувенирную продукцию. Гостями демо-зоны стали губернатор Алтайского края Александр Карлин и призер чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне Сергей Шубенков. Сергей Шубенков не только наблюдал за геймерами, но и вызвался сыграть в головоломки, победил в итоге соперника.

Приятным событием для посетителей игровой зоны "Ростелекома" стал интерактивный робот "Макс", который прибыл на фестиваль из Новосибирска. Макс активно общался с аудиторией, делился знаниями об интернете и телеком-услугах, охотно позировал на камеры, живо реагировал на просьбы, вызывая улыбки и восторг собравшихся.