"Ростелеком" предложил гигабит скорости геймерам на Всероссийском фестивале науки Алтая - 2017

"Ростелеком" выступил техническим партнером Всероссийского фестиваля науки "Nauka плюс", который проходил 13-15 октября в Барнауле, и предложил участникам фестиваля протестировать скоростной интернет на стенд-площадке оператора.
Ежегодный Всероссийский фестиваль науки является одним из масштабных социальных проектов в России в области популяризации науки и привлечения талантливой молодежи, имеет статус Всероссийского и поддерживается Министерством образования и науки. Алтайский край присоединился к фестивалю в 2010 году. В 2017-м основной темой научного мероприятия, собравшего около пяти тысяч участников, стало понятие Big Data (большие данные), объединяющее науку и телекоммуникации в поиске и реализации новых технологий управления огромными объемами информации.
Для организации торжественного открытия и работы выставочных экспозиций фестиваля "Ростелеком" развернул по всему периметру здания Алтайского краевого театра драмы услугу "Wi-Fi Hotspot" с пропускной способностью канала до 150 Мбит/с. А для того, чтобы показать высокие качественные характеристики оптического интернета – хорошую скорость, низкий пинг - на стенде оператора была организована зона развлечений для геймеров. С помощью установленных ноутбуков, а также мобильных устройств все желающие могли сыграть в танки ("World of Tanks"), Dota, гонки, головоломки, попытаться выиграть любую игру у представителей "Ростелекома" и получить за это хороший приз. Также, удобно расположившись на мягких пуфах перед большим монитором, можно было "подуэлить" в интерактивный футбол.
В течение дня технические специалисты проводили замеры скорости в гейм-зоне. По данным спидтеста средняя скорость составила 924 Мбит/с. В первый день работы фестиваля в хорошем качестве интернета в игровой зоне компании убедились около сотни игроков из числа учащихся колледжей и студентов вузов, а также более тысячи зрителей.
Участники игр получили в подарок от оператора фирменные рюкзаки, ручки, оптические мыши, конфеты и другую сувенирную продукцию. Гостями демо-зоны стали губернатор Алтайского края Александр Карлин и призер чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне Сергей Шубенков. Сергей Шубенков не только наблюдал за геймерами, но и вызвался сыграть в головоломки, победил в итоге соперника.
Приятным событием для посетителей игровой зоны "Ростелекома" стал интерактивный робот "Макс", который прибыл на фестиваль из Новосибирска. Макс активно общался с аудиторией, делился знаниями об интернете и телеком-услугах, охотно позировал на камеры, живо реагировал на просьбы, вызывая улыбки и восторг собравшихся.
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