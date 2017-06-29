"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров".

На сегодняшний день Capture the Flag ("CTF" - захват флага) – единственная в России интеллектуальная игра в области информационной безопасности. В Алтайском крае она проводится третий год на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова.

Участниками нынешних соревнований стали 16 команд из Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска и Алтайского края. В этом году организаторы выбрали боевую ситуацию - очный task-based* тур. За определенное время каждая команда должна решить несколько десятков заданий (тасков) из области информатики и защиты информации, которые объединены в тематические категории: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, программно-техническая экспертиза, история информатики. Участникам игры необходимо было в течение одного игрового дня найти уязвимые места в программе, решив в общей сложности 47 тасков.

Для проведения соревнований "Ростелеком" предоставил оборудование для работы в сети. Часть IT-инфраструктуры для выполнения студентами конкурсных заданий была размещена на базе Национальной облачной платформы "Ростелекома". Специально для этого телеком- оператор развернул организаторам услугу "Виртульный ЦОД" - виртуальную машину (ВМ) с заданными характеристиками, объем которых учитывает требования программного обеспечения и конкурсных заданий. Применение платформы виртуализации VMWare с порталом управления VCloud Director позволило организаторам самостоятельно выполнить настройку необходимых параметров, создать изолированные среды для размещения специализированного ПО, которое для конкурсантов разработала известная CTF-команда АлтГТУ "SharLike".

По словам одного из разработчиков нынешней игры и системного администратора команды "SharLike" "Виртуальный ЦОД" в условиях проведения игры, оказался наиболее приемлемым для размещения и управления виртуальными машинами, на которых были развёрнуты задания, поскольку это более безопасное и отказоустойчивое решение. Резервное копирование, возможность в случае сбоя автоматического переключения на другой ЦОД, контроль оператора и другие возможности облачной услуги позволили минимизировать риски, связанные с отказом оборудования во время проведения соревнований".

"Сегодня "Виртуальный ЦОД" - одна из ключевых услуг в продуктовом портфеле компании, и мы еще раз убедились в ее высоких потребительских свойствах, одно из которых – высокий уровень защищенности информационных ресурсов, - сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – Хочу подчеркнуть, что "Виртуальный ЦОД" предназначен для самого широкого спектра компаний - от среднего и малого бизнеса до крупных клиентов всех уровней, включая органы государственной власти".

Победителем третьих ежегодных соревнований по информационной безопасности "AltayCTF- 2017" стала команда SUSlo.PAS из Новосибирского государственного университета. Второе место заняла команда школьников "Крабы42" из барнаульской Гимназии №42.

*Формат task-based (или jeopardy) – это когда игрокам предоставляется набор тасков (заданий), к которым требуется найти ответ и отправить его. Ответ представляет собой флаг: это может быть набор символов или произвольная фраза. За верно выполненное задание команда получает определенное количество очков.

**Услуга "Виртульаный ЦОД" обеспечивает высокий уровень защищенности информационных ресурсов, предназначена для самого широкого спектра компаний – от среднего и малого бизнеса в различных сферах деятельности до крупных клиентов всех уровней, а также органов государственной власти. "Виртуальный ЦОД" отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность, обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Справка

Алтайский филиал ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком – Сибирь"), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком".

ПАО "Ростелеком" – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ "Ростелекома" - более 9,4 млн пользователей, из которых свыше 4,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт "Интерактивное ТВ".

Выручка Группы компаний за 1 квартал 2017 г. составила 70,4 млрд руб., OIBDA достигла 21,6 млрд руб. (30,6% от выручки), чистая прибыль – 3, 2 млрд руб.

"Ростелеком" является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне "BBB-", а также агентства Standard&Poor’s на уровне "BB+".