"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров"

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26 июня 2017 года в Барнауле в рамках Международного форума "Электронная неделя на Алтае-2017" состоялись третьи Межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области информационной безопасности "AltayCTF". "Ростелеком" выступил техническим партнером мероприятия.

"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров".
"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров". Фото: Архив компании "Ростелеком".

На сегодняшний день Capture the Flag ("CTF" - захват флага) – единственная в России интеллектуальная игра в области информационной безопасности. В Алтайском крае она проводится третий год на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова.

"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров".
"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров"

Участниками нынешних соревнований стали 16 команд из Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска и Алтайского края. В этом году организаторы выбрали боевую ситуацию - очный task-based* тур. За определенное время каждая команда должна решить несколько десятков заданий (тасков) из области информатики и защиты информации, которые объединены в тематические категории: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, программно-техническая экспертиза, история информатики. Участникам игры необходимо было в течение одного игрового дня найти уязвимые места в программе, решив в общей сложности 47 тасков.

"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров".
"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров"

Для проведения соревнований "Ростелеком" предоставил оборудование для работы в сети. Часть IT-инфраструктуры для выполнения студентами конкурсных заданий была размещена на базе Национальной облачной платформы "Ростелекома". Специально для этого телеком- оператор развернул организаторам услугу "Виртульный ЦОД" - виртуальную машину (ВМ) с заданными характеристиками, объем которых учитывает требования программного обеспечения и конкурсных заданий. Применение платформы виртуализации VMWare с порталом управления VCloud Director позволило организаторам самостоятельно выполнить настройку необходимых параметров, создать изолированные среды для размещения специализированного ПО, которое для конкурсантов разработала известная CTF-команда АлтГТУ "SharLike".

"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров".
"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров"

По словам одного из разработчиков нынешней игры и системного администратора команды "SharLike" "Виртуальный ЦОД" в условиях проведения игры, оказался наиболее приемлемым для размещения и управления виртуальными машинами, на которых были развёрнуты задания, поскольку это более безопасное и отказоустойчивое решение. Резервное копирование, возможность в случае сбоя автоматического переключения на другой ЦОД, контроль оператора и другие возможности облачной услуги позволили минимизировать риски, связанные с отказом оборудования во время проведения соревнований".

"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров".
"Ростелеком" предоставил облака для "белых хакеров"

"Сегодня "Виртуальный ЦОД" - одна из ключевых услуг в продуктовом портфеле компании, и мы еще раз убедились в ее высоких потребительских свойствах, одно из которых – высокий уровень защищенности информационных ресурсов, - сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – Хочу подчеркнуть, что "Виртуальный ЦОД" предназначен для самого широкого спектра компаний - от среднего и малого бизнеса до крупных клиентов всех уровней, включая органы государственной власти".

Победителем третьих ежегодных соревнований по информационной безопасности "AltayCTF- 2017" стала команда SUSlo.PAS из Новосибирского государственного университета. Второе место заняла команда школьников "Крабы42" из барнаульской Гимназии №42.

*Формат task-based (или jeopardy) – это когда игрокам предоставляется набор тасков (заданий), к которым требуется найти ответ и отправить его. Ответ представляет собой флаг: это может быть набор символов или произвольная фраза. За верно выполненное задание команда получает определенное количество очков.

**Услуга "Виртульаный ЦОД" обеспечивает высокий уровень защищенности информационных ресурсов, предназначена для самого широкого спектра компаний – от среднего и малого бизнеса в различных сферах деятельности до крупных клиентов всех уровней, а также органов государственной власти. "Виртуальный ЦОД" отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность, обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Справка

Алтайский филиал ПАО "Ростелеком" – структурное подразделение компании "Ростелеком", которое действует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" ("Ростелеком – Сибирь"), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком".

ПАО "Ростелеком" – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ "Ростелекома" - более 9,4 млн пользователей, из которых свыше 4,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт "Интерактивное ТВ".

Выручка Группы компаний за 1 квартал 2017 г. составила 70,4 млрд руб., OIBDA достигла 21,6 млрд руб. (30,6% от выручки), чистая прибыль – 3, 2 млрд руб.

"Ростелеком" является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне "BBB-", а также агентства Standard&Poor’s на уровне "BB+".

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