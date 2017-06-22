«Ростелеком» представил новый комплексный продукт РусГис.

Новую разработку – "Единое геоинформационное пространство геоданных" (РусГИС) компания вывела на рынок в 2016 году. Программный продукт предназначен для того, чтобы хранить и обрабатывать геопространственную информацию. На базе платформы РусГИС разработано несколько направлений, позволяющих автоматизировать деятельность имущественного комплекса, комитета лесного хозяйства, дорожно-транспортного комплекса и др. Экологический мониторинг, контроль использования земель сельскохозяйственного назначения, управление свалками отходов, контроль размещения строящихся объектов – эти и другие вопросы уже сегодня решаются с использованием инструментов РусГИС.

Компанией "Ростелеком" заключены партнерские соглашения с "Роскосмосом", "Роскартографией", направленные на то, чтобы наполнять РусГИС новыми данными. Поступающая со спутников информация пополняет существующие базы данных, для того чтобы ими могли пользоваться российские предприятия и организации.

"Госструктуры могут использовать РусГИС при госзакупках, соблюдая все требования законодательства, касающиеся импортозамещения, – комментирует заместитель директора МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц. – Это относится практически ко всем нашим программно-техническим решениям, так как мы используем только отечественные разработки".