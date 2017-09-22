"Ростелеком" призывает согласовывать строительные работы

Основной причиной повреждений и следующих за этим сбоев в работе абонентского оборудования стало проведение дорожно-строительными и ремонтных работ в охранной зоне линий связи без согласования с оператором. Напомним, по правилам охраны линий и сооружений связи работы на глубине более 30 см без согласования с оператором связи запрещены. После получения разрешения раскопки в охранных зонах кабеля (по 2 м с каждой стороны) выполняются только с помощью лопат и в обязательном присутствии представителя оператора связи.

В списке нарушителей за этот период - МУП "КОП" (Смоленский район), новосибирская компания "Еврострой-Монолит", "АлтайДорСтрой" (г. Барнаул), ДСУ "Юго-Восточное" (г. Белокуриха), ДСУ-2 (г. Заринск) и ряд других. В большинстве случаев после предъявления претензии со стороны "Ростелекома" организации возмещают причиненный ущерб либо восстанавливают повреждения собственными средствами. Однако отсутствие связи в период устранения повреждений нарушает привычный жизненный ритм абонентов компании, препятствует оперативной работе экстренных и социальных служб, предприятий и органов власти.

Так, в Рубцовске при проведении строительных работ на ул. Карла Маркса АО "Сибирьэнергоинжиниринг" дважды (в феврале и в апреле) повредило канализацию и волоконно-оптический кабель "Ростелекома", причинив ущерб на сумму 57 тыс. рублей с учетом восстановительных работ. Ущерб возмещен подрядчиками организации в июле 2017 в полном объеме после предъявления оператором претензий. В июле в р.п. Тальменке на улице Куйбышева при проведении ремонтных работ работники Северо-Восточного ДСУ "Филиал Тальменский" повредили канализацию и размещенные в ней линии связи, оставив жителей Тальменки без интернета и телефонной связи. Причиненный ущерб "Ростелекому" с учетом проведенных работы по устранению повреждения составил 145 тыс. рублей.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

Мы еще раз призываем население и организации соблюдать порядок согласования работ, ведь отсутствие интернета, телефонной связи даже на короткое время значительно снижает качество жизни жителей регионов.

Сообщить о повреждениях, несанкционированных строительных работах можно круглосуточно по бесплатной горячей линии 8-800-350-00-22. По этому номеру можно узнать всю информацию по согласованию строительных работ. Вызов специалиста и подготовка всех согласовательных документов бесплатные".