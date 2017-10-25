"Ростелеком" провел для школьников Барнаула урок по правилам безопасности в интернете

23 октября специалисты Алтайского филиала "Ростелекома" в рамках Всероссийской акции "Единого урока безопасности в сети интернет - 2017" провели урок знаний для учащихся первого и пятого классов школы №125 города Барнаула, а также подарили министерству образования и науки Алтайского края комплекты учебных пособий для распространения в образовательных учреждениях.
Для проведения встречи со школьниками в "Ростелекоме" были разработаны методические материалы по кибербезопасности в виде цветных буклетов для детей среднего и старшего школьного возраста и раскрасок для учащихся начальных классов. Специально для родителей подготовлены памятки "Правила безопасного поведения в киберпространстве" с пометкой "обсудите вместе с детьми", а также цветной буклет "Безопасно родителям – спокойно детям!".
Выступая перед школьниками, специалисты "Ростелекома" озвучили несколько простых правил поведения в интернете, в соцсетях и при обращении с мобильным телефоном. Например, нельзя подбирать пароли к чужим аккаунтам или создавать аккаунт с чужими фотографиями (это преступление), нельзя использовать противоправный контент, нужно обдуманно отвечать на комментарии и игнорировать неприличные, нельзя никого оскорблять и унижать, распространять ложную информацию, не стоит открывать файлы от незнакомых людей и принимать за истину все, что пишут в интернете.
Самая важная часть урока была посвящена киберпреследованию - как одной из форм школьного террора с помощью электронных средств общения. Специалисты рассказали, как распознать киберпреследователя, что предпринять, если начал получать по интернету неприятные текстовые сообщения и какие правила нужно соблюдать, чтобы себя обезопасить. В буклете для родителей подчеркнуто: ребенок должен знать, что в случаях киберпреследования ему нужно обязательно поговорить с кем-то, кому он доверяет.
По окончании урока первоклассники получили в подарок от компании красивые раскраски "Советы киберсветофора", пятиклассники – буклеты с памятками для себя и своих родителей, а также сувенирную продукцию "Ростелекома". В рамках акции в краевое министерство образования и науки было передано 10 тысяч буклетов для старшеклассников, две с половиной тысячи раскрасок – для начальных классов и 10 тысяч буклетов-памяток для родителей.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":
Каждый из нас хочет, чтобы его ребенок чувствовал себя в безопасности не только в реальной жизни, но и посещая сайты и управляя своими аккаунтами в соцсетях. Мы, как федеральные провайдеры, вместе со всеми чувствуем ответственность за моральное здоровье и физическую безопасность детей. Надеемся, что наши советы на уроках по безопасности в интернете, памятки, которые мы раздали детям и их родителям, помогут сориентироваться школьникам в случае поступления в их адрес сетевых угроз.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.