"Ростелеком" провел для школьников Барнаула урок по правилам безопасности в интернете

Для проведения встречи со школьниками в "Ростелекоме" были разработаны методические материалы по кибербезопасности в виде цветных буклетов для детей среднего и старшего школьного возраста и раскрасок для учащихся начальных классов. Специально для родителей подготовлены памятки "Правила безопасного поведения в киберпространстве" с пометкой "обсудите вместе с детьми", а также цветной буклет "Безопасно родителям – спокойно детям!".

Выступая перед школьниками, специалисты "Ростелекома" озвучили несколько простых правил поведения в интернете, в соцсетях и при обращении с мобильным телефоном. Например, нельзя подбирать пароли к чужим аккаунтам или создавать аккаунт с чужими фотографиями (это преступление), нельзя использовать противоправный контент, нужно обдуманно отвечать на комментарии и игнорировать неприличные, нельзя никого оскорблять и унижать, распространять ложную информацию, не стоит открывать файлы от незнакомых людей и принимать за истину все, что пишут в интернете.

Самая важная часть урока была посвящена киберпреследованию - как одной из форм школьного террора с помощью электронных средств общения. Специалисты рассказали, как распознать киберпреследователя, что предпринять, если начал получать по интернету неприятные текстовые сообщения и какие правила нужно соблюдать, чтобы себя обезопасить. В буклете для родителей подчеркнуто: ребенок должен знать, что в случаях киберпреследования ему нужно обязательно поговорить с кем-то, кому он доверяет.

По окончании урока первоклассники получили в подарок от компании красивые раскраски "Советы киберсветофора", пятиклассники – буклеты с памятками для себя и своих родителей, а также сувенирную продукцию "Ростелекома". В рамках акции в краевое министерство образования и науки было передано 10 тысяч буклетов для старшеклассников, две с половиной тысячи раскрасок – для начальных классов и 10 тысяч буклетов-памяток для родителей.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":