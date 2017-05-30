"Ростелеком" провел необычную акцию в Барнауле.

Сотрудники дарили жителям кашпо с живыми цветами в коттеджном поселке "Октябрьский".
Участниками цветочного мероприятия стали более ста семей. Акция проходила в течение субботнего дня и была направлена на повышение лояльности к бренду и услугам "Ростелекома".
"Комплимент" от компании получили не только ее абоненты, но и потенциальные пользователи услуг. Зарядились положительными эмоциями и промоутеры акции.
Полина Азмеева,
ведущий специалист группы маркетинга Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":
В 2016 году "Ростелеком" построил оптическую инфраструктуру в семи поселках в пригороде краевой столицы. Это "Фирсова Слобода", "Фирсова Слобода-2", "Запад 1" и "Запад 2", "Лесной/Лесная Поляна", "Спутник" и "Октябрьский". В каждый дом заводится индивидуальный оптический кабель, на базе которого предоставляются телефония, интернет, телевидение, а в перспективе – любые сервисы "Умного дома". Доступ к услугам имеют свыше 4,2 тыс. домохозяйств.
Узнать более подробную информацию и оставить заявку на подключение можно по телефону 8-800-200-80-34 или на сайте. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
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