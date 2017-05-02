"Ростелеком" проводит традиционную акцию для ветеранов

До 10 мая ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется по 100 бесплатных минут по каждому из трех направлений. Это звонки по Алтайскому краю (зоновые), по России и в направлении стран ближнего зарубежья. К ним относятся Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия. Указанные направления включают как звонки на стационарные, так и на мобильные телефоны.

Бесплатны для ветеранов и телеграммы. Их можно отправить по России и в ближнее зарубежье с домашнего телефона ветерана либо в пунктах приема телеграмм.

За май 2016 года оператор предоставит участникам Войны, которые пользуются традиционной телефонией, дополнительную скидку на местную связь.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по бесплатному телефону 8-800-1000-800.