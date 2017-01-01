"Ростелеком" развивает оптику для B2B

Ежегодно компания инвестирует средства в строительство новых и замену старых линий связи. В 2016 году в двух алтайских регионах "Ростелеком" подвел оптические линии к 944 объектам бизнес-клиентов, для чего построил тысячу километров оптики.
"Ростелеком" строит оптику в рамках заключенных контрактов, в том числе федеральных проектов. Так, в 2016 году впервые видеонаблюдение во всех пунктах приема экзаменов на Алтае было подключено по оптическим каналам связи. Строительство новых линий требуется по комплексным проектам, таким как установка комплексов фото-, видеофиксации, подключение к ЕГИСЗ и др.
Треть объектов корпоративных клиентов была переведена с медных линий связи на оптоволоконные, которые во много раз улучшают качество передачи данных. В среднем скорость интернет-доступа для клиентов увеличилась в пять раз. Стали доступны и новые сервисы – облачные услуги, SIP-телефония, Wi-Fi HotSpot, интерактивное телевидение, видеонаблюдение. География проекта включала 25 населенных пунктов в Алтайском крае и Республике Алтай.
Директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк рассказал, что благодаря проведенным работам и расширению сети было не только улучшено качество связи у действующих клиентов, но и подключены 400 новых. Проект продолжится в 2017 году. Отметим, что в "миграцию" алтайских организаций в 2016 году "Ростелеком" вложил порядка 25 млн рублей.
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