"Ростелеком" запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

"Ростелеком" объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет". Тема конкурса - "Интернет-технологии в образовании".
В период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.
Задача конкурса - формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации. Важной задачей конкурса также является повышение престижа работы педагогов школ, их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.
Конкурсные работы принимаются по четырём номинациям: IT- обучающие сайты, IT- приложения и игры; IT-исследования; IT- скрайбинг. Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО "Ростелеком".
Партнер конкурса - компания ESET объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на два месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на три устройства. В качестве приза победителям в номинации "Приложения и игры" компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на три устройства сроком от одного года до шести месяцев.
Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru . Официальный адрес электронной почты - konkurs@safe-internet.ru.
Справка
Компания ESET — международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз — была основана в 1992 году. Штаб-квартира ESET находится в Словакии. Компания представлена более чем в 180 странах. ESET стала пионером в области создания технологий обнаружения угроз, которые позволяют находить и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы.
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