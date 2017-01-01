Роструд напомнил о графике выходных на 23 февраля

Затем последуют четыре выходных в связи с праздником — Днем защитника Отечества 23 февраля, сообщил "Интерфаксу" замглавы Роструда Иван Шкловец.

"На следующей неделе будет всего три рабочих дня (...). При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на один час", — отметил он.

"В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно", — сказал Шкловец.

Что касается празднования 8 Марта, то в 2017 году Международный женский день выпадет на среду и поделит рабочую неделю на две равные части. "Будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час", — добавил собеседник агентства, пишет Lenta.ru.

Факт

В августе 2016-го премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2017 году. Выпавшие на выходные 1 и 7 января передвинули на 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник).