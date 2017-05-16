Ростуризм предупредил россиян о террористической угрозе в Таиланде и Тунисе

Федеральное агентство по туризму предупреждает россиян о высокой террористической угрозе в Таиланде и Тунисе, сообщает сайт ведомства. Туристам рекомендуют избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по странам.
В Тунисе, который граничит со странами, где активно действует ИГИЛ (запрещенная в России организация), туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность во время пребывания на популярных курортных территориях. Отдыхающим рекомендуют воздерживаться от неорганизованных поездок на юг Туниса, полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей.
В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок. "Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей. Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией "естественных" причин этих событий", — сообщает ведомство.
Ранее Ростуризм рекомендовал российским туристам в Таиланде избегать мест массового скопления людей, без особой необходимости не покидать туристических зон и вообще соблюдать меры предосторожности. Это предупреждение появилось после того, как на юге Таиланда произошла серия взрывов.
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