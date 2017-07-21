Ростуризм просит россиян соблюдать меры безопасности на курортах Греции и Турции

"Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности", — говорится в сообщении.

В ночь на 21 июля Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в море в 10,3 км от курортного Бодрума на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг залегал на глубине 10 км. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.

По предварительным данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции россияне при землетрясении не пострадали, пишет "Росбалт".