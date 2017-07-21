Ростуризм просит россиян соблюдать меры безопасности на курортах Греции и Турции

В связи с землетрясением в Эгейском море вблизи Турции и Греции Ростуризм рекомендует россиянам, которые находятся сейчас там, сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к рекомендациям по мерам безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относится к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности", — говорится в сообщении.
В ночь на 21 июля Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в море в 10,3 км от курортного Бодрума на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг залегал на глубине 10 км. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.
По предварительным данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции россияне при землетрясении не пострадали, пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.