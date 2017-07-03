Жителям поселков в пригороде Барнаула могут отключить воду за долги

Как считает коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Таскин, это связано с поливным сезоном, который длится с мая по август. Долги появляются у тех, кто рассчитывается по нормативу. Плата за водоснабжение может достигать 1,5-2 тыс. рублей в месяц. Закон по начислению платы за полив изменился более 2 лет назад, но многие жители с этим не знакомы, поэтому с начислениями не соглашаются и копят долги.

Если ранее оплата за полив без счетчиков начислялась на земельные участки, которые использовались только для садоводства, то на данный момент установлена другая схема расчета. Из всей площади земельного участка вычитается площадь, которую занимают надворные постройки, а счетчик позволяет владельцу контролировать расходы на водоснабжение.

Если абонент после предупреждения о погашении долга не платит в течение 20 дней, водоканал имеет право отключить воду. Только после полного погашения долга, оплаты пени и расходов на отключение и подключение, могут возобновить водоснабжение.

Еще специалисты Росводоканала могут обратиться в мировые суды с заявлением о выдаче приказов. По этим приказам берется не только сумма задолженности, но и судебные затраты и пени в размере 30% годовых. Таким образом, сумма взысканий может превысить задолженность в 2-3 раза.

На сайте "Росводоканал Барнаул" регулярно публикуется список абонентов, имеющих просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения.