"Росводоканал Барнаул" провел экскурсию для школьников

Ученики 9-го класса и преподаватели гимназии №74 города Барнаула побывали с экскурсией на очистных сооружениях канализации №1 (ОСК №1), которые обслуживает "Росводоканал Барнаул".
Гимназия и водоканал сотрудничают в рамках программы шефствования крупных предприятий над учебными заведениями, которая действует в Октябрьском районе г. Барнаула. "В рамках этой работы было принято решение проводить экскурсии учеников и учителей на объекты, которые обслуживание водоканал. Мы показываем особенности нашей работы, которая в силу специфики большинству горожан не видна", - сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.
В ходе экскурсии на школьникам и преподавателям рассказали о том, что происходит с водой после того, как она попадает в канализационную систему. На ОСК №1 поступают стоки с трех районов города – Центрального, Железнодорожного и Октябрьского. Здесь они проходят механическую и биологическую очистку. Сотрудники водоканала объяснили, какой мусор нельзя сбрасывать в канализацию, отчего возникают засоры на сетях и какую воду в итоге предприятие выпускает в р. Обь.
Татьяна Евдокимова,
директор гимназии №74:
Мы узнали много нового. Поразило, как много труда затрачивается на очистку стоков и как внимательно на предприятии относятся к тому, чтобы в Обь попадала чистая вода. И конечно, было очень полезно узнать, что многое зависит от нас, горожан. Мы надеемся, что подобные экскурсии пройдут еще не раз.