"Росводоканал Барнаул" провел экскурсию для школьников

Гимназия и водоканал сотрудничают в рамках программы шефствования крупных предприятий над учебными заведениями, которая действует в Октябрьском районе г. Барнаула. "В рамках этой работы было принято решение проводить экскурсии учеников и учителей на объекты, которые обслуживание водоканал. Мы показываем особенности нашей работы, которая в силу специфики большинству горожан не видна", - сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

В ходе экскурсии на школьникам и преподавателям рассказали о том, что происходит с водой после того, как она попадает в канализационную систему. На ОСК №1 поступают стоки с трех районов города – Центрального, Железнодорожного и Октябрьского. Здесь они проходят механическую и биологическую очистку. Сотрудники водоканала объяснили, какой мусор нельзя сбрасывать в канализацию, отчего возникают засоры на сетях и какую воду в итоге предприятие выпускает в р. Обь.

Татьяна Евдокимова,

директор гимназии №74: