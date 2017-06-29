"Росводоканал Барнаул" проводит ремонт водопровода

По результатам мониторинга аварийности, регулярно проводимого специалистами предприятия, было зафиксировано увеличение повреждений на участке водопровода диаметром 300 мм от ул. Малахова до ул. Островского, возникавших из-за износа сети. Это отражалось на качестве водоснабжения абонентов, поэтому было принято решение отремонтировать данный отрезок сети, проложив новую полиэтиленовую трубу. Работы планируется завершить в конце сентября. Стоимость проекта - 6,2 млн рублей.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

"Постоянный анализ работы сетей водоснабжения и водоотведения, географии и характера происходящих повреждений, их количества и причин потерь на сетях позволяет максимально эффективно определять нуждающиеся в перекладке или ремонте участки. Мы проводим работы на этих участках, таким образом повышая надежность системы водоснабжения и водоотведения".

Отметим, что с 2006 по 2016 гг. аварийность на сетях водопровода, обслуживаемых "Росводоканал Барнаул", снизилась почти на 49% при выросшей протяженности сетей с 879 км до 1124 км. Также постоянно снижается показатель потерь воды на сетях: в 2016 году он составил 13,9%, что на 3,7% ниже уровня 2015 года.