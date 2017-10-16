"Росводоканал Барнаул" строит сети для новых домов в поселке Южный

"Росводоканал Барнаул" прокладывает сети водопровода и канализации для подключения комплекса новых жилых многоэтажных домов на улице Герцена в поселке Южный города Барнаула. Эти дома входят в программу "Жилье для российской семьи".
Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":
Подключение к системе водоснабжения и водоотведения новых жилых домов – важная часть работы по обеспечению жителей Барнаула качественными коммунальными услугами водоснабжения и водоотведения. Для нас важно, чтобы горожане не испытывали никаких неудобств и по-настоящему оценили комфорт и преимущества своих новых квартир.
Работы по прокладке сетей планируется завершить в ноябре 2017 года. Благоустройство территории будет закончено в июле 2018 года.
Справка
Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 15 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 580 млн куб. м воды и принимают на очистку 520 млн куб. м. Общий объём реализуемых инвестиционных проектов ГК "Росводоканал" составляет 33,9 млрд руб.
"Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") занимается водоснабжением и водоотведением г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору с Администрацией города. Предприятие обслуживает более 1120 км водопроводных и более 970 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 633 тыс. жителей Барнаула.