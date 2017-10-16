"Росводоканал Барнаул" строит сети для новых домов в поселке Южный

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

Подключение к системе водоснабжения и водоотведения новых жилых домов – важная часть работы по обеспечению жителей Барнаула качественными коммунальными услугами водоснабжения и водоотведения. Для нас важно, чтобы горожане не испытывали никаких неудобств и по-настоящему оценили комфорт и преимущества своих новых квартир.

Работы ведутся в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. Для доставки воды к домам и отвода стоков "Росводоканал Барнаул" строит 2 внеплощадочные сети: водопровод диаметром 315 мм протяженностью более 1200 метров и канализацию диаметром 315 мм протяженностью почти 200 метров. Также для бесперебойной работы системы водоотведения микрорайона будет модернизирована канализационная сеть диаметром 400 мм протяженностью почти более 930 метров на улице Дзержинского. Стоимость проекта составляет 41,6 млн рублей.

Работы по прокладке сетей планируется завершить в ноябре 2017 года. Благоустройство территории будет закончено в июле 2018 года.

Справка

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 15 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 580 млн куб. м воды и принимают на очистку 520 млн куб. м. Общий объём реализуемых инвестиционных проектов ГК "Росводоканал" составляет 33,9 млрд руб.

"Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") занимается водоснабжением и водоотведением г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору с Администрацией города. Предприятие обслуживает более 1120 км водопроводных и более 970 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 633 тыс. жителей Барнаула.