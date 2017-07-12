"Росводоканал Барнаул" выпустил в Обь 300 тысяч сазанов

Рыба для водоканала выращивалась в прудах рыбных хозяйств Павловского района. Выпуск мальков проводился в два этапа на протоке Правая Лапа, когда они достигли в длину 2 мм.

Дмитрий Павлюченко,

главный инженер "Росводоканал Барнаул":

Деятельность водоканала неразрывно связана с окружающей средой, поэтому мы постоянно совершенствуем свою работу в области охраны окружающей среды. Экологическая политика водоканала направлена на снижение влияния на окружающую среду и бережное использование природных ресурсов. Помимо искусственного воспроизводства биологических ресурсов Оби, в рамках программы производственного экологического контроля регулярно проводится контроль качества очищенной сточной воды, выпускаемой в реку, осуществляется мониторинг мест хранения отходов и так далее.

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов призвано минимизировать воздействие, которое оказывает на Обь и его гидрофауну деятельность предприятия. Оценка степени воздействия проводится ежегодно, в соответствии с результатами принимается решение о компенсационных экологических мерах.