Балетмейстер "мариинки" погиб в кресле у стоматолога

Петербургское управление Росздравнадзора организует проверку из-за гибели балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева во время визита к стоматологу, сообщает ТАСС.
На сайте театра говорится, что Вихарев умер 2 июня на 56-м году жизни.
Прощание с артистом пройдет 8 июня на исторической сцене Мариинского театра, пишет polit.ru.
Как пишет "Фонтанка", Вихарев обратился за стоматологической помощью в клинику на Торжковской, был погружен в медикаментозный сон и больше из него не выходил. Его организм отреагировал на сильнодействующий анестетик пропофол, используемый в Америке для казни преступников (в свое время от передозировки этого вещества умер Майкл Джексон, — прим.ред.).
Во время хирургического вмешательства у Вихарева бригада "Доктора Лившиц" зафиксировала остановку дыхания, остановку сердечной деятельности, отсутствие пульса на сонных артериях. В течение получаса, до приезда скорой помощи, сотрудники клиники проводили реанимационные мероприятия, в том числе непрямой массаж сердца. Медики после приезда зафиксировали смерть от неизвестных причин, но предположили тромбоэмболию – закупорку легочной артерии.
Следственный комитет проверяет частную "Клинику доктора Лившиц", в которой умер артист.
Анестезиолог находится в розыске.
Прощание с Сергеем Вихаревым состоится утром 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена).
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