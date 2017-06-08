Балетмейстер "мариинки" погиб в кресле у стоматолога

На сайте театра говорится, что Вихарев умер 2 июня на 56-м году жизни.

Прощание с артистом пройдет 8 июня на исторической сцене Мариинского театра, пишет polit.ru.

Как пишет "Фонтанка", Вихарев обратился за стоматологической помощью в клинику на Торжковской, был погружен в медикаментозный сон и больше из него не выходил. Его организм отреагировал на сильнодействующий анестетик пропофол, используемый в Америке для казни преступников (в свое время от передозировки этого вещества умер Майкл Джексон, — прим.ред.).

Во время хирургического вмешательства у Вихарева бригада "Доктора Лившиц" зафиксировала остановку дыхания, остановку сердечной деятельности, отсутствие пульса на сонных артериях. В течение получаса, до приезда скорой помощи, сотрудники клиники проводили реанимационные мероприятия, в том числе непрямой массаж сердца. Медики после приезда зафиксировали смерть от неизвестных причин, но предположили тромбоэмболию – закупорку легочной артерии.

Следственный комитет проверяет частную "Клинику доктора Лившиц", в которой умер артист.

Анестезиолог находится в розыске.

Прощание с Сергеем Вихаревым состоится утром 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена).