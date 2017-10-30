Рожать нельзя откладывать: почему дети делают меня лучше

Статистика — вещь упрямая и говорит о том, что поколение 90-х не торопится обзаводиться детьми. Ранее в колонке корреспондент Анастасия Корягина объяснила, почему откладывает продолжение своего рода. По ее мнению, нынешние 25-летние находят занятия поинтереснее и хотят рожать, только когда будут твердо стоять на ногах. "Эгоисты и глупцы!" — хочется крикнуть им в ответ. Вы просто не знаете, от чего отказываетесь.
Нам с мужем по 30 лет, 10 из которых мы вместе. У нас двое детей, кот и ежедневные заботы. И если бы не медицинские противопоказания, мы бы не отказались от рождения третьего ребенка.
Согласна, что дети — это дорогое удовольствие. Исследования показывают: если семья из среднего класса заводит ребенка, она автоматически перемещается на ступеньку ниже по социальной лестнице — переходит в нижний средний класс. Такую статистику в интервью "Известиям" приводит глава ВЦИОМа Валерий Федоров.
Но все равно, честно, не понимаю, как живут бездетные пары, такие сознательные "чайлдфри". Особенно те, которым далеко за тридцать и они все еще ищут пути самореализации. Или ждут повышения зарплаты, или боятся испортить фигуру, или не до конца определились с дизайном детской комнаты. Ребята, вы не там ищете!
Только после рождения детей мы с мужем переосмыслили свою жизнь и ценим друг друга еще больше за труд и терпение. Возможно, я тоже эгоист, но дети мне нужны еще и потому, что делают меня лучше. Они мой двигатель, мое отражение.
Да, я потеряла много времени с точки зрения развития карьеры. Но знаете, в чем фишка? В свои тридцать я могу наверстать упущенный опыт и догнать поезд под названием "карьерный рост". А сможете ли вы, представители свободолюбивого поколения, догнать меня?
Второй ребенок родился, когда нам было по 28, и я считаю, что это уже поздновато. Представляю себя через много лет и понимаю, что в свои 48 могу не успеть за 20-летней дочерью. А мне хочется быть с ней на одной волне, знать, какие туфли в моде, и не падать в обморок, если она вдруг решит вставить третью серьгу в ухо.
Не так давно муж признался, что в школе стеснялся рассказывать, что его папе далеко за 50. А моя мама родилась через два года после окончания Великой Отечественной. Наша разница в возрасте — 40 лет и два дня. Сейчас, когда я сама дважды мама, понимаю, насколько смелой надо быть, чтобы решиться на такой шаг.
По данным Росстата, в 2009 году средний возраст матери при рождении первого ребенка — 22,5 года. В 2016-м — 25 лет. И это общемировая тенденция. Ощущение, что мир решил сначала стать идеальным, а потом уж, если найдется время и желание, "плодиться и размножаться".
Для меня вопрос "Почему ты хочешь детей?" звучит так же глупо, как и "За что ты любишь человека?". Да ни за что! Разве можно ставить материальные ценности в один ряд с осознанием, что каждый день ты открываешь целый мир своей крохе? Не знаете? А вы попробуйте, вдруг понравится.
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