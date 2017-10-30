Рожать нельзя откладывать: почему дети делают меня лучше

Нам с мужем по 30 лет, 10 из которых мы вместе. У нас двое детей, кот и ежедневные заботы. И если бы не медицинские противопоказания, мы бы не отказались от рождения третьего ребенка.

Татьяна Кузьмина.

И дело не в каких-то выплатах от государства, не в детских пособиях или льготах. Никакие льготы в нашей стране существенно не облегчат жизнь многодетной семье. Да, материнский капитал помог нам погасить ипотеку, но это лишь приятный бонус. Мы решаем свои проблемы самостоятельно по мере их поступления.

Согласна, что дети — это дорогое удовольствие. Исследования показывают: если семья из среднего класса заводит ребенка, она автоматически перемещается на ступеньку ниже по социальной лестнице — переходит в нижний средний класс. Такую статистику в интервью "Известиям" приводит глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

Но все равно, честно, не понимаю, как живут бездетные пары, такие сознательные "чайлдфри". Особенно те, которым далеко за тридцать и они все еще ищут пути самореализации. Или ждут повышения зарплаты, или боятся испортить фигуру, или не до конца определились с дизайном детской комнаты. Ребята, вы не там ищете!

Только после рождения детей мы с мужем переосмыслили свою жизнь и ценим друг друга еще больше за труд и терпение. Возможно, я тоже эгоист, но дети мне нужны еще и потому, что делают меня лучше. Они мой двигатель, мое отражение.

Да, я потеряла много времени с точки зрения развития карьеры. Но знаете, в чем фишка? В свои тридцать я могу наверстать упущенный опыт и догнать поезд под названием "карьерный рост". А сможете ли вы, представители свободолюбивого поколения, догнать меня?

Второй ребенок родился, когда нам было по 28, и я считаю, что это уже поздновато. Представляю себя через много лет и понимаю, что в свои 48 могу не успеть за 20-летней дочерью. А мне хочется быть с ней на одной волне, знать, какие туфли в моде, и не падать в обморок, если она вдруг решит вставить третью серьгу в ухо.

Не так давно муж признался, что в школе стеснялся рассказывать, что его папе далеко за 50. А моя мама родилась через два года после окончания Великой Отечественной. Наша разница в возрасте — 40 лет и два дня. Сейчас, когда я сама дважды мама, понимаю, насколько смелой надо быть, чтобы решиться на такой шаг.

По данным Росстата, в 2009 году средний возраст матери при рождении первого ребенка — 22,5 года. В 2016-м — 25 лет. И это общемировая тенденция. Ощущение, что мир решил сначала стать идеальным, а потом уж, если найдется время и желание, "плодиться и размножаться".

Для меня вопрос "Почему ты хочешь детей?" звучит так же глупо, как и "За что ты любишь человека?". Да ни за что! Разве можно ставить материальные ценности в один ряд с осознанием, что каждый день ты открываешь целый мир своей крохе? Не знаете? А вы попробуйте, вдруг понравится.