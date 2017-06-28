На Алтае поймали барнаульца, объявленного в федеральный розыск

Сотрудники полиции Чемала задержали 28-летнего жителя Барнаула, находившегося в федеральном розыске. Мужчина не явился на судебное заседание, в котором он фигурирует как обвиняемый.
В 2016 году против барнаульца возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд для рассмотрения по существу, но на судебное заседание мужчина не явился. Выехав за пределы региона, он стал скрываться от сотрудников правоохранительных органов.
Полицейские установили, что разыскиваемый может находиться в селе Чемал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили адрес его проживания, после чего фигуранта поместили в СИЗО. В ближайшее время его этапируют в Алтайский край.
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