Розовые фламинго "строем" скрывались от урагана "Ирма"

Ролик опубликовали в микроблоге американского новостного канала Bay News 9.

"Single-file line, just like in elementary school!" Flamingos being moved to safe areas at @BuschGardens. pic.twitter.com/d7oiERZCFL — Bay News 9 (@BN9) 10 сентября 2017 г.

Фламинго, обитающие в развлекательном парке Busch Gardens Tampa Bay (Флорида), направились в безопасное укрытие перед ураганом "Ирма".

В комментариях пользователи соцсети восхищаются красотой пернатых, а также организованностью величественной процессии, пишет "РГ".