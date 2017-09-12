Розовые фламинго "строем" скрывались от урагана "Ирма"

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Сегодня, 10:29.
Жизнь

Видеозапись с фламинго, организованно шагающими в сторону укрытия от урагана, поразила пользователей сети.

Ураган "Ирма", вид из космоса.
Ураган "Ирма", вид из космоса. Фото: Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss.

Ролик опубликовали в микроблоге американского новостного канала Bay News 9.

Фламинго, обитающие в развлекательном парке Busch Gardens Tampa Bay (Флорида), направились в безопасное укрытие перед ураганом "Ирма".

В комментариях пользователи соцсети восхищаются красотой пернатых, а также организованностью величественной процессии, пишет "РГ".

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