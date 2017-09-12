Розовые фламинго "строем" скрывались от урагана "Ирма"

Видеозапись с фламинго, организованно шагающими в сторону укрытия от урагана, поразила пользователей сети.
Ролик опубликовали в микроблоге американского новостного канала Bay News 9.
"Single-file line, just like in elementary school!" Flamingos being moved to safe areas at @BuschGardens. pic.twitter.com/d7oiERZCFL— Bay News 9 (@BN9) 10 сентября 2017 г.
Фламинго, обитающие в развлекательном парке Busch Gardens Tampa Bay (Флорида), направились в безопасное укрытие перед ураганом "Ирма".
В комментариях пользователи соцсети восхищаются красотой пернатых, а также организованностью величественной процессии, пишет "РГ".
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