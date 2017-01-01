РПЦ попросили советоваться с Минкультом перед передачей исторических памятников

"Мы бы были признательны, если бы решения по такого уровня памятникам принимались с учетом какого-то обсуждения на уровне министерства и Союзов музеев России", — сказал Аристархов на заседании коллегии министерства.

Ранее вызвала общественный резонанс ситуация вокруг Исаакиевского собора, который правительство Петербурга решило передать в безвозмездное пользование РПЦ. В связи с этим в городе проходили акции противников этого решения. СМИ со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что решение губернатора города Георгия Полтавченко о передаче Исаакия РПЦ было поспешным, его не согласовали с президентом РФ, пишет "Росбалт".