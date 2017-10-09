РСХБ – генеральный спонсор XIX Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"

Программа главного делового события отечественной сельскохозяйственной отрасли включает более 40 мероприятий, ключевым из которых станет Агробизнесфорум "Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост". Эксперты отрасли обсудят методы повышения качества управления производством и рентабельности сельхозпредприятий. Выставка включает ряд тематических разделов: продукция регионов России и зарубежных стран, сельскохозяйственная техника и оборудование, животноводство и растениеводство. Кроме того, в период выставки состоится фестиваль национальных культур.

Россельхозбанк ежегодно выступает ключевым партнером "Золотой осени" и принимает активное участие в ее деловых мероприятиях. Банк является безусловным лидером в кредитно-финансовом обслуживании отрасли и предлагает широкую линейку специализированных продуктов, которые будут представлены гостям выставки на стенде Банка. Его экспозиция также предусматривает зону делового общения для рабочих встреч и переговоров.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.