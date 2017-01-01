1000 рублей! Ты на коне* "Бахетле" дарит Mercedes-Benz

Итак, начинаем!

Супермаркет "Бахетле" подготовил для своих покупателей самую яркую акцию года "1 000 рублей — и ТЫ НА КОНЕ!".

У вас есть реальная возможность участвовать в акции и стать счастливым обладателем люксовой машины Mercedes-Benz, модных гаджетов и полезных подарков: Apple iPhone 7, кофемашины, Sony PlayStation 4, ЖК-телевизора, планшета, гироскутера, экшн-камеры, набора посуды, мультиварки и других ценных подарков от партнеров акции.

Условия акции:

совершите покупку от 1000 рублей и более в нашем супермаркете-участнике акции ;

получите и заполните купон участника акции;

опустите купон в ящик для сбора купонов;

приходите на финальный розыгрыш 18 марта 2017 года.

Ждем вас за покупками! А вкусная полезная домашняя еда — это хороший выбор для ваших родных, любимых, а также коллег к праздничному и будничному столу. Наши повара приготовят для вас, как всегда, вкусные салаты, горячие закуски, блюда из мяса, рыбы, а также свежую выпечку и десерты.

Мы благодарим вас за доверие и за то, что вы каждый день выбираете наши магазины с домашней едой. Желаем вам удачи и ждем в наших магазинах!

Следите за новостями в Instagram @ohotanamers2017 и участвуйте в дополнительных розыгрышах.

Магазин — участника акции: г. Барнаул, супермаркет "Бахетле", пр. Красноармейский, 47-а

Тел. горячей линии 8 (383) 255-81-42

Организатор акции ООО "Акула Сити", ИНН 5406708178. Срок проведения акции с 26.01.2016 г. по 17.03.2017 г. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по результатам данного мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.охотанамерс.рф и по телефону "горячей линии" — 8 (383) 255-81-42. Информация о супермаркетах "Добрянка" и "Бахетле" в группах ВК: vk.com/bahetle_nsk, vk.com/my_dobryanka *Словом "конь"- организатор называет главный приз.