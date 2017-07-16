Рубцовчане вышли на митинг с требованием ввести режим ЧС из-за подтоплений

15 июля в Рубцовске жители подтопленных районов города вышли на митинг с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. По словам организаторов, на протестную акцию пришли более пятисот человек, сообщает пресс-служба краевого отделения КПРФ.
По сообщению КПРФ, несмотря на то, что режим ЧС в городе отменили, критическая ситуация сохраняется до сих пор. В нескольких подтопленных домах рухнули стены. Жители Рубцовска опасаются, что истинные причины подтопления так и не будут выяснены, а подтопления продолжатся.
Ведущим митинга выступил член инициативной группы "Антипотоп" Владимир Карачёв, который проводил одиночный пикет перед Законодательным Собранием и Правительством края, после которого состоялся визит губернатора Александра Карлина в Рубцовск. На митинге выступили не только жители подтопленной части Рубцовска и члены инициативной группы "Антипотоп" — Надежда Дрюпина, Людмила Мухортова, Анастасия Карелина, но и приглашенный из соседнего Егорьевского района депутат Новоегорьевского сельсовета Алексей Кононенко, который рассказал о том, что на подтопления в Рубцовске вероятно повлияла массовая вырубка лесов в Алтайском крае. Косвенным признаком этого может являться то, что с началом активной вырубки лесов в некоторых деревнях Егорьевского района из колодцев ушла вода. Возможно именно эта вода повлияла на поднятие уровня грунтовых вод в Рубцовске, сообщает пресс-служба КПРФ.
Митингующие требовали введения режима ЧС, а не "готовности", которая объявлена сейчас. В завершение митинга участники приняли резолюцию, которая будет направлена Президенту России Владимиру Путину, председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, полномочному представителю Президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Алтайского края Александру Карлину.
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