Рубцовчанин из ревности сжег машину знакомого

В Рубцовске будут судить местного жителя, который поджег автомобиль своего знакомого, решив что тому нравится жена обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый выпивал вместе с потерпевшим. Между ними возникла ссора, потому что обвиняемый решил, что знакомому нравится его гражданская жена.
После ссоры обвиняемый облил горючей смесью машину потерпевшего и поджег её. Машина полностью с горела, ущерб составил 120 тысяч рублей.
Теперь ревнивцу грозит до 5 лет лишения свободы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.