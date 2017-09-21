Рубцовчанин из ревности сжег машину знакомого

По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый выпивал вместе с потерпевшим. Между ними возникла ссора, потому что обвиняемый решил, что знакомому нравится его гражданская жена.

После ссоры обвиняемый облил горючей смесью машину потерпевшего и поджег её. Машина полностью с горела, ущерб составил 120 тысяч рублей.

Теперь ревнивцу грозит до 5 лет лишения свободы.