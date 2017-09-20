Рубцовчанин получил условный срок за гибель 2-летней девочки

Суд вынес приговор рубцовскому энергетику, которого сочли виновным в гибели 2-летней девочки от удара током.
ЧП произошло 1 мая 2015 года. Тогда 2-летняя Ариадна З. облокотилась на металлическую раковину, чтобы помыть руки. В этот момент ее ударило током, от чего ребенок позже скончался.
Следствие пришло к выводу, что энергетик УК "Централь" не выполнил ряд обязательных работ, которые бы обеспечили безопасную работу электрооборудования.
Суд согласился с доводами следствия и признал подсудимого виновным . Ему назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
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