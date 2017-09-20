Рубцовчанин получил условный срок за гибель 2-летней девочки

ЧП произошло 1 мая 2015 года. Тогда 2-летняя Ариадна З. облокотилась на металлическую раковину, чтобы помыть руки. В этот момент ее ударило током, от чего ребенок позже скончался.

Следствие пришло к выводу, что энергетик УК "Централь" не выполнил ряд обязательных работ, которые бы обеспечили безопасную работу электрооборудования.

Суд согласился с доводами следствия и признал подсудимого виновным . Ему назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.