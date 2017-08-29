Рубцовчанин застрелил свою сожительницу в голову

По данным следствия, ночью 25 августа 2017 года, в ходе ссоры в одном из частных домов подозреваемый застрелил из пневматического оружия, переделанного в боевое, свою сожительницу. Мужчина целился 67-летней женщине в голову. Она скончалась на месте происшествия.

Следователи проводят экспертизы и собирают доказательства. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.