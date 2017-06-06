Рубцовчанина осудили за попытку дать взятку в 500 рублей

Суд и следствие установили, что в марте этого года осужденный распивал спиртные напитки в общественном месте. Его доставили в дежурную комнату полиции на станции Рубцовск. Мужчина предложил полицейскому взятку в 500 рублей, чтобы на него не составляли протокол об административном правонарушении. Однако полицейский от взятки отказался.

Суд назначил осужденному 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком на тот же период. Также 10% доходов будут удерживаться в счет государства. 500 рублей неудавшейся взятки конфисковали в доход государства.