На Алтае женщина продала арестованный автомобиль и заявила об угоне

Суд установил, что арестованный автомобиль женщины передали ей на личное хранение под расписку. Она отогнала машину в другой город и продала её. Чтобы скрыть это нарушение, она обратилась в полицию и заявила что машину угнали.

Доследственная проверка показала, что женщина сама продала автомобиль. За заведомо ложный донос и отчуждение арестованного имущества ей назначили штраф в 40 тысяч рублей.