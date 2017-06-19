На Алтае женщина продала арестованный автомобиль и заявила об угоне

В Рубцовске городской суд оштрафовал местную жительницу за то, что она продала свой автомобиль, на который был наложен арест, а потом заявила в полицию об угоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Суд установил, что арестованный автомобиль женщины передали ей на личное хранение под расписку. Она отогнала машину в другой город и продала её. Чтобы скрыть это нарушение, она обратилась в полицию и заявила что машину угнали.
Доследственная проверка показала, что женщина сама продала автомобиль. За заведомо ложный донос и отчуждение арестованного имущества ей назначили штраф в 40 тысяч рублей.
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