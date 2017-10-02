Рубцовчанка сдала сына полиции за угон её автомобиля

По предварительным данным, 31-летний житель Рубцовска гостил у матери в поселке Березовка. В какой-то момент он похитил из дома ключи от ее иномарки и уехал. Женщина написала в полицию заявление.

Вскоре автомобиль задержали по ориентировке. Известно, что за руль мужчина сел, будучи лишенным права управления. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит штраф либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.