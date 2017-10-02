Рубцовчанка сдала сына полиции за угон её автомобиля

В Рубцовске сотрудники ГИБДД задержали мужчину за угон автомобиля, принадлежащего его матери. Об этом сообщает ГУ МВД по краю.
По предварительным данным, 31-летний житель Рубцовска гостил у матери в поселке Березовка. В какой-то момент он похитил из дома ключи от ее иномарки и уехал. Женщина написала в полицию заявление.
Вскоре автомобиль задержали по ориентировке. Известно, что за руль мужчина сел, будучи лишенным права управления. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.
По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит штраф либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.