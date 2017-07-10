Рубцовчанка заплатила "полицейскому" 30 тысяч рублей, чтобы спасти сына

Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил женщине, что ее сын попал в беду. За решение проблемы он предложил ей перевести деньги на номер сотового телефона.

Застигнутая врасплох и испуганная пожилая женщина перевела через терминал оплаты мобильных услуг злоумышленнику 30 тысяч рублей. И только позвонив сыну, поняла, что ее обманули.

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя переводить деньги незнакомцам.