Рубцовчанка заплатила "полицейскому" 30 тысяч рублей, чтобы спасти сына

В Рубцовске мошенник обманул местную жительницу, представившись полицейским. Он сообщил женщине, что ее сын якобы попал в беду и попросил перевести деньги для решения проблемы. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил женщине, что ее сын попал в беду. За решение проблемы он предложил ей перевести деньги на номер сотового телефона.
Застигнутая врасплох и испуганная пожилая женщина перевела через терминал оплаты мобильных услуг злоумышленнику 30 тысяч рублей. И только позвонив сыну, поняла, что ее обманули.
Сотрудники полиции напоминают, что нельзя переводить деньги незнакомцам.
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