Рубцовские чиновники решили поднять себе премии в два раза

Законопроект №267/п/2822 уже направлен в местный горсовет — депутаты рассмотрят его на ближайшей сессии, сообщает vrubcovske.ru.

Так, сотрудники администрации хотят увеличить ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. В законопроекте указывается, что "она выплачивается за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и усиленный режим работы". Она исчисляется в процентах от должностного оклада.

Ее максимально допустимый лимит, по замыслу чиновников, должен вырасти в следующих пропорциях:

главе администрации с 80% до 190%

заместителям главы — с 60% до 180%

лицам, замещающим главные должности муниципальной службы — с 50% до 150%

по младшим должностям муниципальной службы — с 25 % до 60 %.

Также чиновники просят увеличить себе ежемесячное денежное поощрение. Для главы администрации — с 1,8 до 2,8 оклада, для заместителей — с 1,6 до 2,6 оклада, для остальных — с 1,5 до 1,9 оклада. Вырастет и предельный размер премий — они составят 50% от оклада, отмечает "Банкфакс".