Рубцовские чиновники решили поднять себе премии в два раза

Чиновники администрации Рубцовска подготовили законопроект, в котором предлагают увеличить себе размер надбавок к зарплате.
Законопроект №267/п/2822 уже направлен в местный горсовет — депутаты рассмотрят его на ближайшей сессии, сообщает vrubcovske.ru.
Так, сотрудники администрации хотят увеличить ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. В законопроекте указывается, что "она выплачивается за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и усиленный режим работы". Она исчисляется в процентах от должностного оклада.
Ее максимально допустимый лимит, по замыслу чиновников, должен вырасти в следующих пропорциях:
- главе администрации с 80% до 190%
- заместителям главы — с 60% до 180%
- лицам, замещающим главные должности муниципальной службы — с 50% до 150%
- по младшим должностям муниципальной службы — с 25 % до 60 %.
Также чиновники просят увеличить себе ежемесячное денежное поощрение. Для главы администрации — с 1,8 до 2,8 оклада, для заместителей — с 1,6 до 2,6 оклада, для остальных — с 1,5 до 1,9 оклада. Вырастет и предельный размер премий — они составят 50% от оклада, отмечает "Банкфакс".
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