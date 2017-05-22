Рубцовские общественные туалеты попали в топ самых дешевых в стране

Росстат представил рейтинг стоимости общественных туалетов в России.
В Рубцовске Алтайского края посещения общественной уборной обойдется в 5,59 рубля, сообщает "Русский репортёр". Дешевле всего сходить в общественный туалет можно в Усть-Илимске Иркуткой области, где за это нужно заплатить 4,64 рубля. Чуть дороже — 5 рублей — надо отдать в Махачкале.
В тройку городов с самыми дорогими общественными уборными вошли Москва, Волхов Ленинградской области и Петрозаводск.
По данным издания, стоимость посещения общественного туалета в Москве обойдется, в среднем, 39,8 рубля, в Волхове - в 30 рублей, а в Петрозаводске - 24,49 рубля. При этом Санкт-Петербург занимает в рейтинге четвертое место (24,48 рубля), Екатеринбург - 15 место (19,74 рубля), а Вологда - 20 (17,32 рубля), пишет trud.ru.
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