Рубцовские общественные туалеты попали в топ самых дешевых в стране

В Рубцовске Алтайского края посещения общественной уборной обойдется в 5,59 рубля, сообщает "Русский репортёр". Дешевле всего сходить в общественный туалет можно в Усть-Илимске Иркуткой области, где за это нужно заплатить 4,64 рубля. Чуть дороже — 5 рублей — надо отдать в Махачкале.

В тройку городов с самыми дорогими общественными уборными вошли Москва, Волхов Ленинградской области и Петрозаводск.

По данным издания, стоимость посещения общественного туалета в Москве обойдется, в среднем, 39,8 рубля, в Волхове - в 30 рублей, а в Петрозаводске - 24,49 рубля. При этом Санкт-Петербург занимает в рейтинге четвертое место (24,48 рубля), Екатеринбург - 15 место (19,74 рубля), а Вологда - 20 (17,32 рубля), пишет trud.ru.