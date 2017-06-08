Алтайские "семипалатинцы" снова обижены: им недоплатили обещанные выплаты

Правозащитник из Рубцовска Владислав Садыков в разговоре с altapress.ru поясняет: ветеран труда (правозащитник не называет ее имени) выяснила в Пенсионном фонде РФ, что за 27 дней февраля она так и не получила единовременную денежную выплату. В ее случае это около 600 рублей.

Он напомнил нам эту не очень давнюю историю.

Депутаты АКЗС в ноябре 2016 года приняли закон №87и реформировали систему льготных выплат. При этом в пояснительной записке к закону, подписанной губернатором, было недвусмысленно заявлено: более 19 тыс. жителей края, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, сохранят право на одновременное получение федеральной и краевой ежемесячных денежных выплат.

Но случилось иначе. С 1 января уже 2017 года управления соцзащзиты на местах попытались заставить часть льготников "добровольно" отказаться от части льгот и получать выплаты только по одному основанию. Среди них были и "семипалатинцы".

Начальник управления соцзащиты населения по Рубцовску и Рубцовскому району Марина Ерошкина, выступив 27 января в газете "РТВ-3 представляет", так прямо и сказала: одной из двух льгот должны лишиться люди со статусом "ветеран труда Алтайского края", одновременно являющиеся "семипалатинцами".

Ерошкина дала четкую инструкцию, что делать тем, кто получает выплаты и по федеральному, и по краевому законам. Они должны написать заявление в Пенсионный фонд РФ об отказе в получении ЕДВ по федеральному основанию. А затем обратиться в управление соцзащиты с другим заявлением - о получении мер соцподдержки по краевому основанию.

Ветеран труда из Рубцовска так и сделала. Как и многие другие.

А затем в феврале на митинг вышли более 1,5 тыс. людей, протестовавших против лишения их льгот. Вскоре после этого в АКЗС приняли интересное постановление №40 = о толковании краевого закона. Спикер АКЗС Александр Романенко, комментируя документ, заверил: "все "семипалатинцы" получат причитающиеся им компенсации с перерасчетом с 1 января 2017 года по всем основаниям, которые им предписаны федеральным и краевым законами".

Однако, как пояснил Владислав Садыков, получили не все и не всё. Ветеран труда, узнав, что не получила ЕДВ за февраль, обратилась в городское отделение партии "Яблоко", где ей помогли подготовить документы и написать исковое заявление. Заявление уже подано в суд, первое заседание состоится уже в июне.

Она требует признать незаконными действия руководителя управления соцзащиты населения по Рубцовску и Рубцовскому району Ерошкиной и действия самого управления.

Владислав Садыков (он сторонник Яблока") говорит, что у тех, кто требовал с ветеранов отказа от "семипалатинских" льгот, не было для этого никаких законных оснований. Право ветеранов получать льготы и по краевому ("ветеранскому") и по федеральному ("семипалатинскому") законам было закреплено еще в 2005 году постановлением №110 Алтайского краевого совета народных депутатов ("Об официальном толковании части 1 статьи 6 Закона Алтайского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов").

А в дальнейшем еще раз закреплено тем самым постановлением АКЗС №40.

В случае, если истице удастся доказать, что действия Ерошкиной и управления незаконные, правозащитник обсудит с ней, как поступить дальше и добиться выплаты.

Ольга Ожгибицева, председатель рубцовского отделения "Яблока", предполагает, что в одном только Рубцовске может быть около двухсот человек, которым так и не восстановили полностью выплаты с 1 января. А по краю их, возможно, намного больше. И Ожгибицева, и Садыков говорят, что готовы помочь всем людям, попавшим в такую же ситуацию.