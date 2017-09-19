Рубцовский драмтеатр отреставрируют за 20 млн рублей

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Сегодня, 16:26.
Культура

В рубцовском драматическом театре начался капитальный ремонт. В рамках губернаторской программы "80х80" на него потратят 20 млн рублей, сообщает издание "Местное время".

Здания в Рубцовске.
Здания в Рубцовске. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

До конца года строители должны будут отремонтировать северную часть здания: гримерки, технические помещения и частично отремонтировать крышу.

В 2018 году начнется второй этап — ремонт зрительного зала.

Все работы должны быть выполнены к 31 октября 2019 года.

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