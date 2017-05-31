Рубцовский завод будет производить польскую технику

По словам Зобнева, стратегия развития завода предполагает увеличение объемов производства к 2020 году в три раза. Также планируется значительно расширить номенклатуру изделий. Еще одна задача — создание совместных предприятий.

В частности, уже сейчас завод сотрудничает с Польским машиностроительным концерном. На площадке РЗЗ будет организовано производство некоторых видов польской сельхозтехники. Часть запчастей к ней также будут изготавливать в Рубцовске, важнейшие узлы — привозить из Польши.

По словам Зобнева, взаимодействие с иностранным концерном позволит продукции РЗЗ выйти на рынки Восточной Европы (она конкурентна по цене и отвечает требованиям), а польской технике освоить местные рынки. Уже проведены маркетинговые исследования. Первые образцы техники завод представит на Сибирском дне поля уже в июне.

Кроме того, в планах предприятия — открыть в Барнауле научно-технический центр (сейчас такой работает в Рубцовске в связке с заводом), который бы сотрудничал с техническим и аграрным университетами.

Начиная с 2015 года объемы производства на РЗЗ увеличиваются ежегодно в полтора раза. Не в последнюю очередь такая впечатляющая динамика обусловлена действием постановления правительства, обеспечивающем финансовую поддержку аграриям, приобретающим отечественную сельхозтехнику — (от 15 до 20% от цены товара).

В текущем году по этой программе в России выделено 13 млрд рублей. В следующем году, отметил Зобнев, участники отрасли хотели бы, чтобы эта цифра возросла до 20 млрд. По словам депутата, проект поддержки оказался очень эффективным: на рубль выделенных госсредств бюджет получил три рубля дополнительного дохода. Однако пока ясности по пролонгации постановления и выделению средств на его реализацию нет.