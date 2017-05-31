Рубцовский завод будет производить польскую технику

"Рубцовский завод запасных частей" (РЗЗ) разработал программу стратегического развития на ближайшие три года. Согласно ей, объем производства на предприятии должен увеличиться в разы. Кроме того, завод будет совместно с поляками производить иностранную технику на своих мощностях. Об этом altapress.ru рассказал Виктор Зобнев, депутат Госдумы от рубцовского округа.
По словам Зобнева, стратегия развития завода предполагает увеличение объемов производства к 2020 году в три раза. Также планируется значительно расширить номенклатуру изделий. Еще одна задача — создание совместных предприятий.
В частности, уже сейчас завод сотрудничает с Польским машиностроительным концерном. На площадке РЗЗ будет организовано производство некоторых видов польской сельхозтехники. Часть запчастей к ней также будут изготавливать в Рубцовске, важнейшие узлы — привозить из Польши.
По словам Зобнева, взаимодействие с иностранным концерном позволит продукции РЗЗ выйти на рынки Восточной Европы (она конкурентна по цене и отвечает требованиям), а польской технике освоить местные рынки. Уже проведены маркетинговые исследования. Первые образцы техники завод представит на Сибирском дне поля уже в июне.
Кроме того, в планах предприятия — открыть в Барнауле научно-технический центр (сейчас такой работает в Рубцовске в связке с заводом), который бы сотрудничал с техническим и аграрным университетами.
Начиная с 2015 года объемы производства на РЗЗ увеличиваются ежегодно в полтора раза. Не в последнюю очередь такая впечатляющая динамика обусловлена действием постановления правительства, обеспечивающем финансовую поддержку аграриям, приобретающим отечественную сельхозтехнику — (от 15 до 20% от цены товара).
В текущем году по этой программе в России выделено 13 млрд рублей. В следующем году, отметил Зобнев, участники отрасли хотели бы, чтобы эта цифра возросла до 20 млрд. По словам депутата, проект поддержки оказался очень эффективным: на рубль выделенных госсредств бюджет получил три рубля дополнительного дохода. Однако пока ясности по пролонгации постановления и выделению средств на его реализацию нет.
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