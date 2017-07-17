"Руки вверх" и салют: в соцсети постят снимки с грандиозного Дня города в Заринске

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Сегодня, 15:37.
Культура

15 июля в Заринске с размахом отметили День металлурга и День города. На празднике выступали группа "Руки вверх", ВИА "Лейся, песня" и Владимир Кузьмин. А поздно вечером заринчан и многочисленных гостей города ждал красивый салют.

День города в Заринске. 15 июля 2017 года.
День города в Заринске. 15 июля 2017 года. Фото: www.instagram.com/kirillserafimov.

В соцсетях появилось множество снимков и видеороликов с праздника.

День города #Заринск #руккивверх / кто ездил ?)

Публикация от Insta Барнаул (@instabarnaul)

Заринск! 15.07.2017 #РукиВверх #заринск

Публикация от Группа "Руки Вверх!" (@rukivverh_official)

#заринск

Публикация от Singach Artem (@singach_artem)

#заринск#деньметалурга#деньгорода#деньгорода2017

Публикация от Anastasija Mihajlova (@anastasija_mihajlova)

День металлургов# и день города#Заринск...

Публикация от Татьяна Лучи (@luchitatiana)

#заринск#рукивверх#имытамбыли☺

Публикация от Анастасия Казанцева (@nastehka7071988)

#заринск#рукивверх#деньгорода

Публикация от Горбунова Анастасия (@gorbunovaanasta)

#заринск#кузьмин#деньметаллурга

Публикация от Анастасия Казанцева (@nastehka7071988)

#заринск #деньгорода #хорошопогуляли

Публикация от Ульяна Несмачная (@uliananesmachnaia)

Ахпх #Заринск#ДеньМеталлурга#РукиВверх

Публикация от Polina (@grustnyy_lis_)

#деньметаллурга2017 #рукивверх #заринск

Публикация от Анастасия (@styhech)

#деньметаллурга2017#алтайкокс#Заринск#лейсяпесня

Публикация от Анастасия Тарасова (@anatarasova_89)

Спасибо #заринск за энергию.

Публикация от Singach Artem (@singach_artem)

День металлурга он такой, веселый#Заринск#деньметаллурга #орловырулят

Публикация от Орлов Евгений (@orlov_e_)

Найди себя🙋

Публикация от Kirill Serafimov (@kirillserafimov)

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