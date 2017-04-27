Руководитель Алтайского филиала "Ростелекома" стал победителем конкурса "Директор года"

Краевой конкурс проводится с 2003 года и является знаковым событием в деловых кругах Алтайского края и Сибирского федерального округа. Учредителями выступают Правительство Алтайского края, Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края и другие отраслевые объединения. Конкурс позволяет оценить уровень компетентности руководителя, от которого напрямую зависит успех деятельности организации. При оценке учитывались проекты развития связи в алтайском регионе, социальные достижения, а также финансово-экономические показатели предприятия.

Сергей Лавренюк.

Ключевым направлением развития для "Ростелекома" сегодня являются услуги передачи данных и контент-услуги. Стратегическая задача компании – переход от оператора связи к интегрированному провайдеру цифровых услуг. Для этого в компании реализуются проекты, направленные на строительство оптоволоконных сетей доступа и развитие инфраструктуры: перевод бизнес-клиентов с меди на оптику, модернизация мультисервисной сети, замена сельских станций, подключение интернета в коттеджных поселках и другие.

Сегодня общая протяженность волоконно-оптических линий связи "Ростелекома" в регионах превышает 12 тыс. км. При этом оператор уже заменил все линии на оптику на зоновом уровне и сосредоточил усилия на межстанционных сетях (между станциями в районах).

В 2016 году "Ростелеком" заявил себя как интегратор и исполнитель крупных инфраструктурных проектов, делающих работу органов власти и бизнеса более эффективной. Прошедший год стал для компании рекордным по количеству госзаказов, которые филиал успешно реализует на территории Алтайского края и Республики Алтай. Оператор устанавливает оборудование для стационарного пункта весового и габаритного контроля, размещает средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обслуживает комплекс технических средств системы оповещения и безопасности и другие проекты, в том числе федеральные (видеонаблюдение за ЕГЭ, поддержка портала госуслуг, устранение цифрового неравенства).