Руководитель антикоррупционного центра подал жалобу в краевой суд на 17 страницах

Станислав Андрейчук, руководитель Сибирского Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл–Р" и член совета движения "Голос", сообщил, что 27 июля подана жалоба в краевой суд на решение предыдущей судебной инстанции. Неделей раньше районный суд признал его виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 10 тыс. рублей.
Напомним, Станислав Андрейчук признан виновным в правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) за участие в акции, состоявшейся более трех месяцев назад в барнаульском "гайд-парке" — на площади Свободы в Барнауле. По закону, акция в "гайд-парке" не требует согласования.
При этом протокол о нарушении Андрейчуком КоАП был составлен 19 июля, когда полицейские приехали за ним в офис и отвезли его в отдел полиции. Об этом задержании и суде сообщили в том числе многочисленные федеральные СМИ — новость была резонансной.
27 июля общественник подал жалобу в Алтайский краевой суд на решение Центрального райсуда. Жалобу составили юристы из компании "Безруков и партнеры". По словам Андрейчука, в жалобе 17 станиц.
Станислав Андрейчук,
руководитель Сибирского Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл–Р":
Если коротко, то там два блока претензий с нашей стороны. Первый связан с тем, что нам не дали воспользоваться правом на защиту (не дали достаточно времени на ознакомление с материалами дела, не дали вызвать в суд свидетелей и т.д.).
Второй блок — по сути событий. Я считал и считаю, что право мирно выходить на улицы — неотъемлемое право любого гражданина. Тем более в гайд-парке. Тем более во время согласованной акции, которая там проходила. Вторая серия судебного процесса будет, видимо, уже в августе. Я обязательно вас об этом предупрежу. Приглашаю всех приходить и посмотреть собственными глазами на это шоу.
В апреле за участие в той же акции были признаны виновными в административном правонарушении другие участники акции в "гайд-парке" — барнаулец Виктор Рау, бийчанин Евгений Корчагин и глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. Им вменялось в вину неповиновение сотрудникам полиции и нарушение порядка организации митинга. Судья пришла к выводу, что их акция проходила за границами "гайд-парка".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.