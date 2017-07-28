Руководитель антикоррупционного центра подал жалобу в краевой суд на 17 страницах

Напомним, Станислав Андрейчук признан виновным в правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) за участие в акции, состоявшейся более трех месяцев назад в барнаульском "гайд-парке" — на площади Свободы в Барнауле. По закону, акция в "гайд-парке" не требует согласования.

При этом протокол о нарушении Андрейчуком КоАП был составлен 19 июля, когда полицейские приехали за ним в офис и отвезли его в отдел полиции. Об этом задержании и суде сообщили в том числе многочисленные федеральные СМИ — новость была резонансной.

27 июля общественник подал жалобу в Алтайский краевой суд на решение Центрального райсуда. Жалобу составили юристы из компании "Безруков и партнеры". По словам Андрейчука, в жалобе 17 станиц.

Станислав Андрейчук,

руководитель Сибирского Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл–Р":

Если коротко, то там два блока претензий с нашей стороны. Первый связан с тем, что нам не дали воспользоваться правом на защиту (не дали достаточно времени на ознакомление с материалами дела, не дали вызвать в суд свидетелей и т.д.). Второй блок — по сути событий. Я считал и считаю, что право мирно выходить на улицы — неотъемлемое право любого гражданина. Тем более в гайд-парке. Тем более во время согласованной акции, которая там проходила. Вторая серия судебного процесса будет, видимо, уже в августе. Я обязательно вас об этом предупрежу. Приглашаю всех приходить и посмотреть собственными глазами на это шоу.

В апреле за участие в той же акции были признаны виновными в административном правонарушении другие участники акции в "гайд-парке" — барнаулец Виктор Рау, бийчанин Евгений Корчагин и глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. Им вменялось в вину неповиновение сотрудникам полиции и нарушение порядка организации митинга. Судья пришла к выводу, что их акция проходила за границами "гайд-парка".