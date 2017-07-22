Руководителей трех УК Барнаула будут судить за кражу 16 миллионов

Два барнаульца, руководившие в тремя местными управляющими компаниями, предстанут перед судом. Их обвинят в том, что они присвоили платежи граждан за услуги ЖКХ, сообщает прокуратура Алтайского края.
Оба фигуранта дела с сентября 2013 по декабрь 2014 года занимали руководящие должности в компаниям "УК ЖЭУ №8", "УК Старый город" и "УК ЖЭУ № 7". "Действуя группой лиц по предварительному сговору они присваивали денежные средства "Барнаульской теплосетевой компании", говорят правоохранители.
Один из них отправлял в организацию, производящую перечисление поступающих от населения денег, письма о том, что необходимо изменить получателя платежей жилищно-коммунальных услуг и порядка перечисления денежных средств.
В результате платежи жителей многоквартирных домов Барнаула за отопление и горячее водоснабжение поступали не ресурсоснабжающей организации, а на расчетные счета подконтрольных одним из обвиняемых организаций, откуда впоследствии похищались. Всего таким образом "пропало" 16,6 млн рублей.
Во время следствия один из подельников заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Это позволило получить дополнительные доказательства обвинения и установить новые эпизоды преступлений.
Дело рассмотрит Центральный районный суд Барнаула.
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