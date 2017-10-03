Бывшего барнаульского депутата осудили условно за миллионные хищения

Как ранее сообщал СУ СКР по Алтайскому краю, будучи руководителем компании, в период с 2010 по 2013 год, действуя совместно со своим сыном, депутат под видом оплаты за якобы оказанные услуги по уборке придомовой территории и производство ремонтно-строительных работ обслуживаемых 84-х многоквартирных жилых домов, перечислил деньги на счет трех подконтрольных ему фирм. После этого они обналичивали деньги, иногда даже с помощью других людей, и распоряжались ими по своему усмотрению.

В результате компании "Барнаульский водоканал", МУП "Энергетик" Барнаула и УК "Южком" получили ущерб в размере более 8,5 млн рублей. "Южком" потерял 1 035 500 рублей, МУП "Энергетик" — 1 354 250 рублей, а "Барнаульский водоканал" — 4 177 725 рублей, сообщает краевая прокуратура.

Осужденный полностью признал свою вину и заключил с органами следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастников и розыске имущества, добытого преступным путем. Это позволило суду назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.